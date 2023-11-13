FIA賽道縮水　李耀培稱搭建時間短　缺空間儲放物資不能提早送港

一連兩日的FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽昨日（12日）結束，其中原為一大賣點的長直路段賽道，因工程延誤而取消，整體賽道縮短約400米。中國香港汽車會有份協辦賽事，該會永遠榮譽會長李耀培表示，今次時間趕急，尤其搭建賽道方面，參考其他城市一般需三周，但政府只預留不足兩周時間準備。

今次縮短賽道的主因，是物資未及送到香港，令工程延誤。李耀培解釋，在賽事開始前，政府只批准開賽前一天的周五（10日）封路，但物資非常龐大，又沒有空間存放，不能提早送到香港，最終部份物資未及抵港。

李耀培表示，是次賽事首次於亞洲舉行，假如籌備順利，往後會有更大機會舉辦，「本來係好嘗試，如果搞得成功，以後好大機會連續咁多年都有機會有香港站」。然而，最終需短縮短賽道，問及是否有信心可繼續舉辦賽事，他表示：「唔敢講，因為點解呢，亞洲唔止得香港」。



▼11月11日 FIA世界場地越野車錦標賽首日於中環海濱舉行▼



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一般搭建需時三周 今次不足兩周

李耀培今早接受商台《在晴朗的一天出發》訪問提到，由於時間趕急，令賽道需要縮短。他表示，早於今年初國際汽聯已通知有意在港舉辦比賽，汽車會尋找場地，港府亦樂意舉辦，但香港欠缺場地，中環海濱亦已預約爆滿。到今年6月，他表示由於成功壓縮中環海濱的活動時間，例如有活動提早結束，又有活動稍稍終可抽出空檔舉辦比賽，敲定於11月舉行比賽。

敲定日期、地點後，搭建賽道又遇到問題。李耀培表示，按照其他城市經驗，一般需時三周搭建，但港府只能提供不足兩周時間。他續指，賽道物料分多艘船來港，部份安全設備非常笨重，而政府只於開賽前一天的周五安排封路，場地又未有空間存放物資，故物資不能提早到港，最終趕及到港的物資，只足夠搭夠現有賽道。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

不敢預測下次再辦機會 李耀培：亞洲唔止得香港

李耀培表示，政府亦有加以協助，例如「M品牌」的申辦於短期內批出，惟他認為，日後舉辦同類賽事時，須要研究如何改善封路安排，以及如何存放物資。

是次賽事首次於亞洲舉行，李耀培表示，原本假如籌備順利，往後會有更大機會舉辦，「本來係好嘗試，如果搞得成功，以後好大機會連續咁多年都有機會有香港站」。然而，最終需短縮短賽道，主持問及是否有信心可繼續舉辦賽事，他表示：「唔敢講，因為點解呢，亞洲唔止得香港」。