首8月近4000人被捕　涉借戶口洗黑錢　警：報稱不知情照加刑兩成

本港騙案持續上升，連帶借出傀儡戶口「洗黑錢」案俱增。警方今年首8個月拘捕3958名戶口持有人，超過去年全年總數，騙徒會藉詞利誘市民借出戶口，用作「洗白」騙款，警方強調，即使戶口持有人聲稱不道知戶口運作，都有機會觸犯洗黑錢罪被判入獄，甚至加刑，今年10月初便有被告遭法庭加監兩成。



據法庭資料，有搬運工人為了兩萬元報酬借出戶口，有地盤工因欠下網友「點數錢」交出戶口，法官判刑時表明，兩人因貪圖利益借出戶口，不信納兩人不知情，分別加監兩成至38及26個月。



詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口總被捕人數近三年持續上升，去年被捕人數為3708人，但今年頭8個月已達3958人。警方解釋，因為今年加大力度執法。（鄧宇詩攝）

根據警方數字，詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口總被捕人數近三年持續上升，2021年有2220人被捕，去年上升67%有3708人，今年首8個月已達3958人，超過去年數字，警方解釋，因為今年加大力度執法，加上香港騙案近期不斷上升，利用傀儡戶口洗黑錢人數上升。

警：有理由相信戶口處理犯罪得益可定罪

財富情報及調查科高級警司呂智豪指，騙徒在社交媒體投放廣告，聲稱聘請可在家工作的兼職，並藉詞海外生意合作夥伴不方便在港開設戶口，以金錢利益引誘求職者借出戶口。他又指，有傀儡戶口持有人涉及網上情緣個案，騙徒會自稱駐守海外工程師、機師等，聲稱希望購買禮物給予受害人，需要其戶口的銀行卡或網上銀行戶口，從而獲得受害人戶口。他表示，傀儡戶口持有人多為無業者、低收入人士，但同時不乏護士、教師等高收入人士。

呂智豪強調，不少市民存有誤解，以為只有清楚知道黑錢來源才會被定罪，但其實只要事主有理由相信金錢為犯罪得益，仍協助處理都屬於洗黑錢，「唔一定要完全證明到啲錢係騙案或其他罪行嘅金錢，但只要有理由相信啲款項係犯罪得益仍然處理，咁就有機會犯咗洗黑錢嘅法例。」他指，今年10月初便有兩宗關連個案的傀儡戶口持有人被加刑兩成。

財富情報及調查科高級警司呂智豪指，騙徒借在社交媒體投放廣告，聲稱聘請可在家工作的兼職，騙徒會提出海外生意合作夥伴不方便在港開設戶口，希望以金錢利益換取受害人戶口。（鄧宇詩攝）

官曾指被告「貪心和貪婪」批准加刑

根據法庭資料，其中一宗洗黑錢案件，涉及兩名年約20歲的搬運工人及地盤工人，兩人分別被控清洗錢770萬元及329萬元騙款。案情指，搬運工早年結識一名陌生人「家俊」，「家俊」以2萬元換取搬運工的戶口，法官質疑「試問有甚麼工作，會要求借出四個戶口，然後，一個星期內便會賺取到兩萬元的工資？」為被告行為可疑，甚至明知戶口作不法用途仍借出，已構成洗黑錢。

至於地盤工，報稱在網上遊戲認識了一名網友「細King」，因為「細King」曾幫他買遊戲點數，因而欠下2000元。「細King」對他表示，需要一個銀行戶口來接收工資，惟地盤工沒有戶口，「細King」便要求他去銀行開戶口，並且應承抵銷欠下的遊戲點數，及額外給他2000元酬勞。

兩名被告求情時指，純粹因為被人利用才借出或開立戶口，而控方提出加刑要求，認為犯罪集團引誘年青人借出銀行戶口清洗黑錢十分普遍，傀儡戶口亦為騙徒進行犯法勾當時必須和不可或缺的一個工具，案件具普遍性以及對社會造成傷害。法官認為兩人「貪心和貪婪」同意加刑增加兩成，搬運工人由監禁34個月增至38個月，地盤工由24個月增至26個月。

財富情報及調查科總督察葉俊汶（左）指，法庭會按罪行對受害人損害性質、戶口持有人得益、罪案普遍性、對社會的傷害等決定刑期，未來亦會與律政司積極研究同類型案件加刑。（鄧宇詩攝）

警與律政司積極研究加刑 增加阻嚇性

財富情報及調查科總督察葉俊汶指，法庭會按罪行對受害人損害性質、戶口持有人得益、罪案普遍性、對社會的傷害等決定刑期，未來亦會與律政司積極研究同類型案件加刑，以增加阻嚇性減少市民借出或賣出個人戶口的機會。

案件編號：DCCC 1034/2022