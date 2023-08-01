傀儡戶口持有人搵快錢「被走數」　警拘43男女涉洗黑錢

警方將軍澳警區於過去兩星期進行打擊科技罪案及詐騙案的行動，拘捕43名男女，涉款2,875萬元。大部分疑犯也是傀儡戶口持有人，但賣出戶口後卻遭「走數」，並沒得到酬勞，反而遭利用收取騙款而多次被警方拘捕。



將軍澳警區科技及財富罪案隊主管羅君傑督察稱，2023年第二季將軍澳警區有1,083宗刑事案件，當中666宗，即超過六成是涉及科技罪案及詐騙案，對比上一季上升61宗，升幅約10％；對比去年同期上升207宗，升幅為45％。當中佔最多是網上購物騙案，其次是釣魚騙案，而案件類型方面，投資騙案升幅最高，由上一季16宗，上升到今季的75宗。

針對區內的科技罪案及詐騙案，將軍澳警區刑事部於過去兩星期（7月16日至31日），進行今年第二次代號「迅威」的執法行動，拘捕共43人，包括29男14女（19至64歲），涉及32宗案件，涉款超過2,875萬元，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」被捕。

將軍澳警區科技及財富罪案隊主管羅君傑督察交代案情。（呂婉怡攝）

羅續稱，43宗案件覆蓋各類型的騙案，以網上情緣及投資騙案較多。疑犯中超過三分二是傀儡戶口持有人，近半數是25歲或以下的年青人，部份人因為一時貪心或有債務問題，於網上見到廣告，聲稱收買戶口或有搵快錢的工作介紹，提供了自己的銀行戶口或個人資料以換取數百至數千元報酬，但最後他們並沒收到酬勞，戶口卻被短時間內用作收取不同騙案的騙款及洗黑錢等非法用途，而遭警方多次拘捕。警方於行動中檢獲的證物，包括手提電話、銀行文件及銀行卡等物品。

警方呼籲市民，尤其是年青人，「唔好租、唔好借、唔好賣」個人資料或戶口，因為有機會觸犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》條中的干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款港幣5,00萬元及監禁14年。

市民謹記3個防騙小貼士：1) 使用警方推出的「防騙視伏APP」,，遇到可疑電話、電郵、網址時，可先用APP檢查其風險程度；2) 致電警務處「防騙易熱線」18222查詢；3) 如懷疑被騙，立即打999或到附近警署求助。