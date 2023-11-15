中學時被禁留長髮承受巨大壓力　兩男入稟告母校要求道歉及賠償

東華三院黃笏南中學畢業生林澤駿去年向平機會投訴髮禁校規，平機會於本年回覆指未能顯示學校涉性別歧視，終止調查。林和另一名在學時曾留長髪的畢業生，聲稱當年曾遭校方警告，承受很大壓力，他們今（15日）分別入稟區域法院，指當時就讀的學校違反《性別歧視條例》和《殘疾歧視條例》，並要求校方作出道歉和賠償。司法機構網頁顯示，案件排期至明年1月29日作首次聆訊。



申請人為林澤駿和黃永熙，答辯人為東華三院黄笏南中學法團校董會，和天水園循道衛理中學法團校董會。

被指違反校規被發警告信

林在入稟狀指，於2022年時因留長頭髮，被指違反校規，校方向他發警告信。他其後在壓力下剪髮，因此承受巨大精神壓力，情緒受到困擾。而黃則在入稟狀指，因留長頭髮被指違反校規，於2021 年4月至該學期完結，部份課堂需在醫療室上網課，亦未能參加體育課，

林被診斷患性別不安

兩人指，涉案校規對男性及女性的頭髮長度標準，制定不同規定，屬違反《性別歧視條例》。此外，林指自已被診斷患有性別不安，而黃則患有自閉症譜系障礙，和專注力不足及過度活躍症。兩人均指，兩間學校的做法違反《殘疾歧視條例》。

兩人均要求兩學校作出道歉，並要求賠償，包括林要求就精神損失及懲罰性損害賠償10萬元，和額外剪髪費用100元。

收多人私訊稱有類同遭遇

林在庭外指，是次入稟未有律師代表，並透露於本年3月申請法援，至今未獲告知是否獲批。林希望是次入稟可加快審批，日後可有法律代表。他又指，即使兩人已畢業，不代表會放棄訴訟，追究校方的錯誤。

林續指收到很多私訊，約100人聯絡他，講及求學時講及相類情況，其中一人求學時曾遭教師當場親身剪頭髮，林形容相關行為不尊重。

案件編號：DCEO13、14/2023