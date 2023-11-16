消委會行李箱｜塑化劑驗出超標　黃鳳嫺指如有傷口　接觸後需洗手

消委會最新一期《選擇》月刊測試市面15個中型硬身行李箱，其中Delsey Paris行李箱手挽部份物料學含4.6%DEHP塑化劑，超出歐盟REACH法規訂立的上限45倍。消委會總幹事黃鳳嫺指，雖然皮膚不會因為直接接觸這些物料，而吸收過量塑化劑，但如果皮膚有傷口而接觸，則會產生風險，呼籲消費者觸碰行李箱手挽之後洗手。



另外，她呼籲消費者網上訂購機票需要留意條款細則，例如「靈活機票」所豁免的費用，建議消費者網上訂購機票之後截圖記錄，否則出現爭議難以處理。



▼消委會測試行李篋，評分高至低▼



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消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）接受香港電台節目《千禧年代》訪問時表示，正常情況之下皮膚接觸含有DEHP塑化劑的物料，不會因此而吸收過量塑化劑，但如果手部有傷口仍繼續使用，則會增加安全風險，建議消費者使用行李箱之後洗手：「因為消費者好難自己會知道究竟嗰個物件有冇塑化劑。」

她指，今年首10個月接獲有關行李箱的55宗投訴之中，15宗涉及貨品質素，9宗涉及維修保養。當中有消費者購買新行李箱，使用一、兩天已篋身爆裂；亦有消費者的新行李箱由於久未使用，膠的部份老化，車轆損耗，送至維修中心卻被指不在保養範圍之內。她又提到，很多消費者以為只要保留行李箱的保養卡則可維修，但部份廠商亦會要求顧客出示購買單據。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，消委會接獲的投訴主要涉及航空公司服務質素以及更改航班安排，單是退款的投訴已佔超過四成，有關價格的爭議則佔超過兩成。

另外，消委會於今年首10個月接獲1,537宗機票預訂投訴，按年倍增。黃鳳嫺指，牽涉目的地大多為日本及泰國，主要涉及航空公司服務質素以及更改航班安排，單是退款的投訴已佔超過四成，有關價格的爭議則佔超過兩成。她說，大多消費者一家人出遊，甚至是長途旅行，涉及金額不少，遇到問題仍要等候多個月才能獲安排退款，因而引起爭議。消委會已成功調解約七成投訴個案。

黃鳳嫺指，網上訂購機票通常有不同「級別」可以選擇，有如部份「靈活機票」可豁免行政費，如果消費者更改行程，則需要注意會否被收取差價。此外，她表示，不同空公司的航班更改及退款政策差異很大，消費者需要細心留意條款細則。

她提醒，消費者透過網上訂購機票，僅記需要截圖以作記錄，「因為好多時大家就以為訂咗，㩒一個掣搞掂，俾返個電郵你就可以搞掂啦。但如果裡面有一啲條款，你冇睇清楚，你又冇截圖嘅話，又冇記錄，到有爭議嗰陣時，都好難去處理呢一方嗰個問題。」