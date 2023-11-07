床蝨危機｜梁熙倡加強對入境行李消毒　授權部門為劏房戶強制滅蟲

床蝨危機由歐洲的法國開始波及亞洲，港人旅遊熱點韓國亦被攻陷。民建聯立法會議員梁熙認為特區政府需要提高警覺，守好香港門戶。他建議對高風險地區入境的行李及機艙加強消毒，及授權相關部門可對住戶密集處毗連地方如劏房戶進行強制消毒滅蟲工作。



在大邱一所大學宿舍，一家檢疫公司的人員正在消毒以消滅床蝨。(韓聯社圖片)

梁熙認為，特區政府各個部門及公共機構，包括衛生署港口衛生科、食物環境衛生署、機場管理局等，需要加強合作及溝通，聯手應對有關情況，包括：針對高風險地區，例如法國及韓國，對入境行李及機艙加強消毒，並向相關入境旅客派發防蟲需知。

其次，他建議參考韓國經驗，設立通報機制，收到市民通報後馬上派人去現場調查，並因應情況盡快進行滅蟲工作，避免蟲害擴散；參考法國及韓國經驗，除了加強人多高危地區如地鐵、戲院、學校等消毒工作，並授權部門在必要時可下達命令關閉有關處所作全面消毒；及授權相關部門，可因應蟲害對住戶密集處毗連地方(如劏房戶)進行強制消毒滅蟲工作。

不過，他亦指市民亦不用過度驚慌，雖然床蝨會導致皮膚痕癢，影響生活質素，但不致於傳播致命疾病，對生命威脅有限。只要大家時刻保持環境衛生，加強房間清潔，便是杜絕床蝨滋長的最好方法。