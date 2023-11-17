小一自行分配學位｜結果下周一公布　成功率達49.9%創16年新高

明年9月入學的小一自行分配學位錄取名單將於下星期一（20日）公布，教育局公布（17日），今年有約4.2萬名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有約2.1萬人獲派學位，成功率達49.9%，較去年增加約0.3個百分點，創16年新高；「世襲生」佔超過一半，有逾1.1萬人。



▼6月7日 小一統一派位放榜後家長叩門▼



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參與小一自行人數較去年減約1,478人

教育局發言人表示，今年有42,277名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，最終有21,086名兒童獲派此類學位，成功率達49.9%，較去年增加約0.3個百分點，創16年新高。

雖然今年成功率再創新高，但今年參加自行分配學位的學童較去年少1,478人，獲派學位學童也減少638人。

教育局稱，今年獲派自行分配學位的學童中，屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別，即「世襲生」的，共11,138人，約佔52.8%，餘下9,948人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒家長於下星期一上午8時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果；已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於星期三（22日）或星期四（23日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

該局發言人說，如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的50%，餘下約50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。

▼2020年小一派位情況▼



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發言人補充說，教育局會於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月22日至28日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」；或在1月27日或28日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。

若家長在1月28日後才為子女申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2024年6月為申請兒童另行安排小一學位。曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次參加小一入學統籌辦法。