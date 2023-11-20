內地廣告稱香港警方招退役軍人做輔警及安保　警方指失實會作跟進

社交平台流傳一張招聘廣告，指香港警務處招聘輔警及「安保」，月薪2.5萬元人民幣（港幣約2.7萬元），包食宿，月休四日，每班工作9小時，工作地點由警務署隨機分配；應聘者須是30歲以下的退役軍人，且退役需滿三年。廣告又提到合約滿兩年後享有入籍香港機會，明顯與現行外勞政策相違。



警方回覆稱留意到網上流傳有關失實的消息，會適當跟進。



社交平台流傳一張招聘廣告，指香港警務處招聘輔警及安保，月薪2.5萬元人民幣（港幣約2.8萬元）。（警方提供圖片 )

月薪2.5萬人民幣 列明限30歲以下退役軍人應徵

有社交平台帳號發文，指在廣州番禺退伍軍人群組中，有人發招聘廣告，招聘退役軍人往香港做輔警及安保，並稱會和「香港警署簽合同」，保底月薪2.5萬元人民幣（港幣約2.７萬元）。

相關廣告是由「紅海直聘」招聘公司發出，內容稱招聘輔警及安保，主要從事香港地區的治安保衞工作，要求應聘人需是30歲以下的退役軍人，且退役需滿三年。

聲稱工作滿兩年享有入籍香港戶籍機會 月休僅4日

廣告提到，工作包食宿、五險一金，合同兩年期滿後，可按雙方意願續簽，並享有入籍香港戶籍的機會，工作優勢者更會另外安排任務。該職位一個月可休假四日，每班工作9小時，工作地點由「警務署」（正確為警務處）隨機分配。

廣告附上兩個二維碼，其中一個是「紅海直聘」的微信號，另一個則聲稱可以投遞簡歷，但掃描後未能瀏覽。

《入境條例》列明外勞不視作通常居於香港 無權享居留權

根據《入境條例》，輸入勞工在補充勞工優化計劃下受僱為外來合約工人而留在香港的任何期間內，不得被視為通常居於香港。換言之，任何人都不會憑藉以輸入勞工身份在港逗留而取得香港居留權。