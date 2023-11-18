勞聯調查指9%受訪者今年被減薪　建議下年度加薪幅度不少於6%

勞聯公布今年「薪酬趨勢及期望調查」結果，訪問超過1,000名不同行業的僱員，當中約63%人稱今年度獲得加薪，但仍有9%稱今年被減薪。勞聯分析經濟數據、僱員基本生活情況及調查結果，建議2023至2024年度加薪幅度不少於6%。



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勞聯今年8月展開每年一度的「薪酬趨勢及期望調查」，訪問超過1,000名來自不同行業的僱員，當中約63%人稱今年度獲得加薪，但仍有9%稱今年被減薪，其餘28%稱被凍薪，凍薪和減薪的情況比較去年大幅下降。

勞聯稱，甲類消費物價指數一直維持在高水平，整體樓價雖然下跌，但住宅租金在第三季內再升 3%，反映市民住屋壓力不減反增，坊間調查卻顯示本港薪酬增長低於亞太地區平均水平，包括大灣區水平。

勞聯稱，受訪者對下年度薪酬調整水平期望加大，分析本港經濟條件、勞工市場、民生狀況等指標與數據，並考慮到來年的世界經濟增長預測及受訪者期望後，建議來年加薪幅度不少於 6%。

勞聯稱，隨著輸入勞工的情況，首輪的外勞將在未來數月抵港正式工作，本地僱員就業情況將備受考驗。勞聯強調必須回應僱員的普遍期望「勞有所獲」，合理的薪酬待遇才能提高就業意欲，才能提高市民向上流動的機會，並為企業挽留人才，促進社會和就業質素提升。