中年漢入院翌日亡死因　家屬認為實習醫生未提高警覺　屬人為疏忽

曾做「通波仔」手術的中年男導師，心絞痛入住屯門醫院翌日死亡。死因研訊今（17日）續，發現死者心電圖異常的內科醫生作供指，心電圖讀數異常，顯示死者有急性心肌梗塞，他自言看到這種情況：「我會比較alarm(警覺)少少。」他之後找來心臟科醫生，該醫生亦即安排緊急「通波仔」手術。



死者家屬結案陳詞指，實習醫生察覺心電圖有異時便應提高警覺，但她沒作跟進，檢查心酵素讀數時又沒留意讀取時間與心電圖不一致，明顯屬人為疏忽。



內科醫生區瑞華稱，若他看心電圖察覺有異常，會警覺少少。(凌子淇攝)

死者容國洪於2021年11月30日晚，因心口痛送往屯門醫院治理，翌日下午2時離世，終年57歲。

容只被處方止嘔丸

時任屯門醫院內科醫生區瑞華指，容於12月1日凌晨4時的心電圖檢查，顯示他有心肌梗塞，當時實習醫生陳心期判斷容屬正常人有機會出現的情況多於心臟病發，只據容的嘔吐情況處方止嘔丸後便再無深究。

容曾投訴左胸心口痛

區於12月1日早上11時首次親身接觸容，問診期間容稱左胸口「陰陰痛」。區遂替他抽血驗心酵素，發現讀數異常，考慮到容的病史，加上其早前的心電圖顯示有心肌梗塞，他診斷容是心臟病發。

心臟科醫生即安排緊急通波仔手術

區找來加護病房心臟科醫生蔡鎮煒協助，同時為容進一步檢查。蔡隨後安排容作緊急「通波仔」手術。下午1時15分，區收到蔡通知指容心跳停頓。經搶救後，容約於1時47分恢復微弱心跳，但血壓仍不穩定。及至下午2時正，容再次心跳停頓，搶救32分鐘不治。

區指出，心電圖的電腦系統顯示容有急性心肌梗塞，若他看到這種情況「我會比較alarm少少。」不過他補充說系統或會「過度警覺（over-alaraming）」，有時「會有奇怪嘅label」，因此仍需當值醫生人手確認病情況。

容在救護車上3次服用脷底丸

有證供顯示，容送院期間服用俗稱「脷底丸」的抗心絞痛藥物後，未投訴再有心口痛，直至翌日上午才提起，而院方曾在他入院後處方「脷底丸」以備不時之需。容的遺孀問，丈夫若入院後服用「脷底丸」是否不會感到心口痛？區認為紀錄顯示容在救護車上3次服用「脷底丸」，估計其痛楚理應比較嚴重，相信不會是服用1次藥物便可解決。

醫管局醫生指人手緊張

證人作供完畢後，醫管局代表律師作結案陳詞，提到時任實習醫生陳心期巡房時，發現容的心電圖有異，隨即檢視其他紀錄，但見其心酵素數值正常，這已是陳當時唯一掌握的抽血報告。律師又指醫院人手緊張，望死因庭給予建議時，考慮到過分理想化的建議未必切實可行。

事故對家人造成不可逆轉的後果

容的長子代表家屬陳詞指，是次事故對其家人造成不可逆轉的後果，盼死因庭能作公正裁決。他指縱使夜間病房護理員人手不足，亦應要按病人緊急程度完成抽血、照心電圖等工作。

家屬認為明顯屬人為疏忽

他又批評實陳心期發現心電圖有異後，再檢查心酵素時未有留意時間，明顯屬人為疏忽，而且心臟科專家亦曾提到，醫護見心電圖異常便應提高警覺性，例如多做一次心電圖及心酵素檢查，但陳沒有跟進或者諮詢上級，其不作為不能接受。他認為死因庭應建議醫管局建立有效系統，專門為高危病人作出診治。

案件編號：CCDI-1080/2021(SH)