中年漢入院翌日亡 實習醫生無留意讀數時間 未及時診斷心肌梗塞
有中風病歷的中年男導師，因胸口痛及腳抽筋被送到屯門醫院，期間疑因實習醫生未及時診斷他有心肌梗塞，男導師留院翌日亡。死因庭今（16日）就男導師的死召開研訊，時任實習女醫生供稱，她檢查病人時，只見其心電圖讀數有異常，心酵素卻正常，她假定了兩項讀數在同一時間讀取，未留意到兩者的讀取時間相隔了5小時，故未即時判斷到病人是心肌梗塞。女醫生說：「我好遺憾當時無check到心酵素嘅時間。」
死者容國洪，2021年11月30日晚，因心口痛及左腳抽筋，送往屯門醫院治理，至翌日下午2時離世，終年57歲。庭上透露，容生前是STEM兼職導師，有中風病史，曾做「通波仔」手術。
視像通話告知兒子無人協助
容的長子供稱，2021年11月30日晚，他下班回家時，見到父親被推上救護車，當時仍能與他溝通，但父親面容疲倦並感不適，其後在胞弟陪同下送入屯門醫院（屯院）治理，胞弟指父親等候上病房時曾抽筋。父親入院後曾與兒子視像通話，表示胸口痛，曾叫護士要求見醫生，但無人前來協助。
早上仍清醒約兩小時後要搶救
死者遺孀則指，丈夫入院翌日（12月1日）上午11時仍清醒，下午1時收到醫院通知，指他需做「通波仔」搶救。她即時趕去醫院，未及下午2時，院方稱其丈夫心跳微弱，瞳孔放大，需再搶救，延至2時32分宣告不治。
醫管局翌日發電郵認是醫療失誤
遺孀於12月2日向醫管局發電郵，要求了解丈夫留院期間所接受的治療。院方翌日交代其夫留院時心電圖異常，當值醫生未作急性心肌梗塞的臨床判斷，承認屬醫療失誤。兩日後，政府就丈夫死亡事故發新聞稿。
急症室醫生指容經治理後情況轉穩定
屯院急症室醫生温曉薇指，容於11月30日報稱胸口痛和左腳抽筋，送院治理時出現抽筋、反白眼及全身痙攣等情況，需要打針舒緩。她替容照心電圖未有異常，及後容稱曾做「通波仔」，温遂安排容再做心電圖、照肺片、抽血及驗心臟酵素，並把他轉到內科病房，容當時情況穩定。
凌晨4時半才獲安排做心電圖
屯院內科醫生陳俊賢供稱，他曾安排容做緊急腦部電腦掃描，確保容腦部沒有新近出血情況，排除中風復發。他當晚下班前曾檢查容的心血報告，未見異常。對於容延至翌日凌晨4時28分才做心電圖有延誤，陳指放射科等候需時，若因電腦掃描導致心電圖，同意情況並不理想。
實習醫生判斷頭暈與抽筋有關
時任屯門實習醫生陳心期稱，容入院當晚，她按指示要安排容做腦部掃描。翌日凌晨12時半掃描出爐，顯示容的腦部沒有異常。及至清晨4時半，護士指容表示頭暈，陳指容腦部掃描及維生指數均無異常，判斷頭暈可能與早前抽筋有關，並處方止暈藥。
清晨6時發現心電圖有異常
陳心期續指，她於早上6時許因需處理另一病人經過容的病房，見到容於4時28分做的心電圖已有結果，查看下發現心電圖讀數有異常。陳遂上前問診，容當時「唔似辛苦」但稱有少許頭暈。
心酵素是5小時前的結果
陳心期又指，當時容連續兩次的心酵素指數均是正常，亦沒有提及胸口痛，故她判斷容沒有心肌梗塞。她後來才知容心酵素是在前一晚11時28分已讀取，相隔5小時後才做心電圖。
兩測試須同步量度否則會令診斷困難
陳心期解釋，心肌梗塞有3項指標：心電圖不尋常、心酵素在3小時內上升兩倍，及臨床診斷胸口痛等症狀。心電圖及心酵素必須同步量度，否則會令診斷會有困難。
假定了兩測試在同一時間量度
她指院方一般會安排兩者同步進行，她在屯院工作期間，都不曾試過心電圖及心酵素分開進行的情況，所以當時假定了兩者是在同一時間量度，未有刻意留意心酵素量度的時間。她坦言：「我好遺憾當時無check到心酵素嘅時間。」
案件編號：CCDI-1080/2021(SH)