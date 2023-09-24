心臟病｜67歲台男12年6度心肌梗塞！醫生揭6大危險因子幾乎全中

台灣一名67歲有吸煙史的心臟疾病患者王先生，曾戒煙一年多，但由於工作性質需與人交際互動，煙又漸漸抽回來。



加上時常在外跑行程，未定期就醫、服藥，12年來他6度心肌梗塞發作，心臟周邊已安裝的血管支架多達10支。

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台灣光田綜合醫院心臟內科夏治平主任分享這個病例，是該院裝置最多根心血管支架的「紀錄保持人」，日前在一次健檢中發現心臟血管又阻塞，立即就醫進行心導管手術。夏治平說，目前台灣放置心血管支架的名人，台灣前總統李登輝生前放置多達12支心臟血管支架，總醫材費用可能超過一輛進口車，而這名王先生裝了10支血管支架，所付出的健康與金錢代價也相當可觀。

危險因子：三高、家族史、抽煙、壓力

夏治平表示，心肌梗塞有6大高危險因子，包括罹患三高、有家族史、抽煙習慣，以及壓力等，這位王先生幾乎「全中」，而工作忙碌的他還常忽略對慢性病的控制，壞膽固醇曾高達156mg/dL，後來經過控制降到90mg/dL，低於正常值130mg/dL，然而發病前他的壞膽固醇又回升到140～150 mg/dL左右，「中斷用藥」與「吸煙」2習慣則是造成他多次發病的主因。

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所幸的是，王先生每年仍會抽空做健檢，這次健檢發現心臟血管阻塞後，立即就醫做心導管手術，這是他12年來至少第6次發作的急性心肌梗塞，幸好每次都有搶救回來。

戒煙、規律用藥不可少 65歲以上每年應健檢

王先生表示，裝設心臟血管支架對他的日常生活並沒有太大影響，不過因為心血管較脆弱，所以爬樓梯、爬山比較容易喘。他也奉勸有心血管病史的人要戒煙，且定時就醫服藥，以避免心肌梗塞反覆發作。

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除了戒煙與定期就醫服藥，夏治平醫師也建議心血管患者，盡量培養運動習慣，65歲以上的患者，更需要每年定期健康檢查，像王先生這次就因為健檢，早一步找出心血管阻塞而及早處理，而裝設心臟血管支架後，仍不可輕忽服藥與定期追蹤的重要性。

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