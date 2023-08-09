心肌梗塞｜6旬退休教師談笑太興奮 下一刻毫無預兆突心臟病發身亡

現時大眾會用「笑死」來表達來形容一件事真的非常好笑，然而，你想過在現實生活中「笑死」是真的有可能成真的嗎？



近日，社交平台Twitter上傳出一段「中國退休教授講笑話身亡」的影片，現時已累積超過54萬次點閱。在影片中可見，男子手持麥克風，外表看來亦狀態良好，正對著車上團友談笑風生，誰知在進行隧道的下一刻，男子便雙眼反白往前癱倒，周遭的團友亦馬上上前查看情況。據指，這名男子是上海一名63歲的退休教師，事發當時正在講笑話，但突然遇上心肌梗塞，倒地身亡。

（圖片來源：Twitter@wuwenhang截圖）

心肌梗塞是一種嚴重的心血管疾病，亦即是俗稱的心髒病發作。心肌梗塞通常是由冠狀動脈的阻塞或閉塞引起的。冠狀動脈是供應心臟肌肉血液、氧氣和營養的血管。當冠狀動脈中的血流受到阻塞，心肌就開始缺血並逐漸受損。如果缺血持續時間較長，心肌組織可能會發生壞死，形成心肌梗塞。

通常提及到心肌梗塞，一般人都聯想到「胸悶、胸痛」，但其實那只是「急性梗塞」發作，亦即是血管中的斑塊突然剝落導致血栓時才會出現的，正如上述事件的男子，實際上有一半患者在心肌梗塞前根本不會有胸悶胸痛的症狀，因此，平時就更應該留意自己的身體是否有出現心肌梗塞的前兆。

以下是心肌梗塞出現前的徵兆，如果出現這些症狀，而且持續5分鐘以上，表示血管正在慢慢堵塞，那就應該盡快求醫：

心肌梗塞的7大前兆（按圖睇清）

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1. 胸痛：胸痛是心肌梗塞最常見的症狀，通常表現為劇烈、壓迫性或灼熱感的胸痛，可以向左臂、頸部、下頜、上腹和背部放射。疼痛通常持續數分鐘至數小時不等。



2. 呼吸困難：由於心肌梗塞影響心臟功能，可能導致呼吸困難和氣促。



3. 噁心和嘔吐：心肌梗塞可能會刺激消化系統，引起噁心和嘔吐。



4. 出冷汗：心肌梗塞時，心臟不斷地試圖恢復正常功能，導致出冷汗。



5. 心悸：心肌梗塞可能引起心悸和心跳加快。



6. 疲勞和虛弱：心肌梗塞可能導致身體虛弱和疲勞感。



7. 不尋常的焦慮或緊張感：心肌梗塞可能導致不尋常的焦慮或緊張感，這可能是由於身體的應激反應導致的。



根據流行病史的調查，這種心臟冠狀動脈的疾病，最容易在冬天、星期一、起床2~3小時內，或是傍晚的時候發作；簡單來說，就是日夜溫差大、工作壓力大的時候，如果在這個時候出現上述的症狀，又持續超過5分鐘，就要懷疑自己有可能心肌梗塞，或是任何心臟的疾病正在發作。

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預防心肌梗塞的3大方法

預防心肌梗塞的方法有很多，心肌梗塞高風險族群除了能透過調整日常飲食方式外，還能經由適度的運動來避免心肌梗塞發作，而運動和飲食幾大原則如下：

1. 飲食調整



- 選擇健康的脂肪：高風險族群應該避免過量攝入飽和脂肪和反式脂肪，而是選擇健康的脂肪，如不飽和脂肪酸，如橄欖油、魚油、堅果等。

- 控制碳水化合物的攝入：高風險族群應該控制碳水化合物的攝入量，特別是簡單碳水化合物，如糖和白麵包等。推薦選擇富含纖維的複雜碳水化合物，如全麥麵包、燕麥片、蔬菜和水果等。

- 增加膳食纖維的攝入量：日常飲食最好盡量增加膳食纖維的攝入量，膳食纖維有益於心臟健康，可以降低膽固醇和血壓。推薦食用富含膳食纖維的食物，如全麥麵包、燕麥片、豆類、水果和蔬菜等。

- 控制飲食中的鈉攝入量：平日飲食的應控制鈉攝入量，避免攝入過多鹽分。推薦使用低鈉調味品和食品，如新鮮蔬菜、水果、鮮魚、瘦肉等。

- 增加魚類和豆類的攝入量：高風險族群應該增加魚類和豆類的攝入量，這些食物富含健康的蛋白質、不飽和脂肪酸和膳食纖維。推薦食用鮭魚、吞拿魚、豆腐、豆類等。

- 控制飲酒：大量飲酒會導致高血壓和高膽固醇等心臟疾病的風險增加。

- 定期檢查體重：保持健康的體重可以降低心髒病的風險。控制飲食和適當的運動可以幫助控制體重。

2. 適度運動



- 諮詢醫生：在開始進行任何新的運動計劃之前，高風險族群應先諮詢醫生或心臟專家。他們可以評估您的健康狀況，根據個人情況提供適當的建議和指導。

- 適度運動：高風險族群應該選擇適度強度的有氧運動，如快走、慢跑、游泳、騎自行車等。這些運動可以提高心臟健康，增強心肺功能，降低心髒病風險。建議每週進行至少150分鐘的有氧運動。

- 漸進式訓練：對於不習慣運動或長期不運動的人士，可以考慮採取漸進的訓練方法。從較輕鬆的運動開始，逐漸增加運動強度和持續時間。這樣可以避免過度勞累和心臟負擔過大。

- 監測身體反應：在運動期間，高風險族群應該密切關注身體的反應。如果出現胸痛、呼吸困難、心悸等異常症狀，應立即停止運動並尋求醫療幫助。

- 定期檢查：定期進行健康檢查和心臟評估是非常重要的。通過定期檢查，可以及早發現潛在的心臟問題，及時調整運動計劃或治療方案。

- 避免極端環境：高風險族群在運動時應避免極端環境，如極寒或極熱的天氣。這些環境可能對心臟造成額外的負擔，增加心肌梗塞的風險。

- 休息和恢復：適當的休息和恢復對於高風險族群來說尤為重要。合理安排運動與休息的時間，避免過度疲勞，有助於保護心臟健康。

3. 控制危險因素



控制心肌梗塞的危險因素也是預防心肌梗塞的重要方法。危險因素包括高血壓、高膽固醇、糖尿病、肥胖、吸煙等。建議定期進行健康檢查，及時發現和控制這些危險因素。

▼年輕族群如何預防心肌梗塞？（按圖看清👇👇👇）

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