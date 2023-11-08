患末期癌楊嘉驃捐助癌童　發文稱已出院及患抑鬱：非想像般堅強

28歲末期癌症患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel），早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，善舉引起全城關注。楊嘉驃今日（8日）在其社交媒體發文，稱早前已出院回家休養，又透露被告知預期壽命只有三至六個月時，曾試過失蹤輕生，獲救後才發現同時患上抑鬱症，現時積極尋求醫生和心理學家的幫助，重新學習做人和真正接受自己的病情。



楊嘉驃稱他不是大家想像般堅強，也不是一個勇敢的「抗癌勇士」，但指：「相比起一個永遠正面的人，也許這社會更需要一個接受軟弱但繼續前行的人。」



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稱一度垂危 獲得及時成功搶救

末期癌患者楊嘉驃上月中捐出80萬助癌病兒童事蹟，令港人深受感動。他今日在社交媒體發文交代其狀況，稱向大家報平安，並透露早前已出院回家休養。他透露，早前入院原因是之前失蹤時嘗試服藥輕生，其後被親友發現，及時成功搶救，醫生當時指他或即將離世，幸好其後轉為穩定。

楊嘉驃稱，分享此事定令很多人失望，「因為我不是大家想像般堅強，不是一個勇敢的『抗癌勇士』」，並強調分享的目的當然不是想鼓勵輕生。

他說從小到大是樂觀的人，喜歡帶給別人快樂，自26歲患癌也一直以「樂觀」的性格積極接受治療；但抗癌一年後，被告知預期壽命只有三至六個月，「自己亦被這限期框死」。他說，差不多到六個月時選擇輕生，獲救後才發現自己同時患上抑鬱症，之前很多身體痛苦和疲勞也可能是抑鬱症導致。

楊嘉驃在其社交媒體發文，稱早前已出院回家休養。（楊嘉驃ig）

稱沒有人天生志願成為「抗癌勇士」

楊嘉驃透露，現時積極尋求醫生和心理學家的幫助，重新學習做人和真正接受自己的病情。他說沒有人天生的志願是成為「抗癌勇士」，以前一直憧憬美好的未來，抱著「明天會更好」的心態生活，現時也正在學習如何在「明天不一定更好」的情況下珍惜明天。