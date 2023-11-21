今日必看8分鐘｜港珠澳半馬蝦碌田總道歉｜警閃電拘偷龜賊

港珠澳半馬終點連環「蝦碌」 衝線帶彈出彈入失誤 田總公開道歉

周日（19日）舉行的港珠澳大橋香港段半馬拉松，迎接冠軍跑手衝線時發生連環「蝦碌」，東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍謝冬生及全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat跑回終點時，大會都未能安排衝線帶予兩人衝線。當中，內地跑手謝冬生衝線前，工作人員更故意收起衝線帶。中國香港田徑總會周一（20日）發聲明道歉，即時作出檢討，希望未來避免發生同類事件。田總解釋，兩項國際賽事同時同地舉行，男女子各組競爭激烈，衝線時間接近，承認迎接謝冬生衝線時發生失誤。

元朗露天車房貨櫃起火 消防開喉撲救

元朗發生火警。今日（21日）凌晨5時許，橫洲福喜街福慶村1個擺放在露天維修汽車工場內、約20呎長的貨櫃冒煙起火，波及附近寵物場的貨櫃，幸貓狗事前被放在另一處飼養，消防到場出動一條喉和一隊煙帽隊撲火，一度拖了一公里消防喉，火勢大致被撲熄，貨櫃嚴重燒毀，事件中無人或動物受傷。

深水埗偷龜｜店東曬「東箱龜」被盜 警閃電拘49歲男物「龜」原主

深水埗發生偷龜案。前日（19日）下午，警方接獲欽州街一店舖東主報案，指其店一隻龜懷疑被人盜走。長沙灣分區特遣隊翻看閉路電視片段及經深入調查後，昨日（20日）在欽州街及福榮街交界街頭，拘捕一名姓張（49歲）本地男子，他涉嫌「盜竊」，交由深水埗警區刑事調查隊接手跟進。警方同時起回涉案龜隻，交還龜主。

林村許願廣場拒借場 反Uber抗議觸礁 的士業界取消罷工

《香港01》日前率先報道，17個的士團體召集數百輛的士明天（22日）早上11時至下午2時集體「晾車」罷工抗議白牌車平台Uber。運輸署今天（21日）早上與的士團體會面，不過未有成功緩和罷工行動，團體不滿政府未有回應訴求，猶如「錄音帶」不斷重申會檢視問題。

屯門亦園村物流公司貨櫃寫字樓起火 濃煙直冒 4人緊急疏散

今日（21日）早上10時左右，屯門亦園村有物流公司的貨櫃寫字樓起火，現場冒出大量濃煙，消防員到場出動一喉一煙帽隊灌救，24分鐘後將火救熄，其間4人疏散離開，沒有受傷報告，火警起因有待調查。

欣澳海面兩船相撞 六旬男失平衡胸口撞欄 陷昏迷送抵醫院不治

今日（21日）下午1時58分，警方接報指，一艘名為「永迅」的船隻在欣澳與長索對開海面工作時遭另一艘船撞到，「永迅」船上一名64歲男子失平衡，胸口撞到欄杆。當時事主只感到不適，神智清醒；惟船隻回程途中陷入昏迷，同船人士協助將他送到珀麗灣碼頭上岸，再由救護車送往仁濟醫院搶救，但事主送抵醫院後證實不治。水警及海事處人員到場調查，案件暫列求警調查處理。

許金山涉用瑜伽球殺妻女案 終極上訴得直 案件發還重審

中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山，涉以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，被裁定謀殺罪成，依例被判終身監禁。許上訴至終審法院，在早前陳詞時指原審法官就瑜伽球的氣塞，錯誤引導陪審團。終審法院法官今(21日)頒下判辭，指原審法官就氣塞的指引錯鋘，令許金山無法獲得公平審訊，裁定許上訴得直，下令案件發還重審。許金山今穿西裝到庭，並戴上口罩，得知上訴得直後表現平靜，他需繼續還押。

遭8子女送入老人院 2年間不聞不問無探望 老婦一番話令網紅淚崩

「養兒防老」雖然已經被人視為落伍思想，但父母老邁，子女花時間探望照顧也是應有之義。馬來西亞1位女網紅表示，認識1名年邁婆婆，喪夫不足1個月，就被8名子女送到安老院，住了2年從無探望或慰問，但婆婆沒有怪責子女，反而叮囑網紅好好侍奉父母。婆婆所言令網紅不禁落淚，至今年3月，網紅得悉婆婆在睡夢中過身，分享經歷後引來不少網民留言，紛紛表達惋惜。

蓮塘口岸直達大小梅沙！深圳地鐵8號線二期12月28日通車公布票價

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期工程，宣布將於12月28日開通。開通後，可於蓮塘口岸直達有「東方夏威夷」美譽的大小梅沙。8號線二期自8號線一期終點站鹽田路站末端接出，東延至小梅沙站，全長約約8.01公里，設計速度80km/h。全線採用地下敷設方式，包含四站四區間，均在鹽田區內，線路共設4座車站，分別是鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站（站名以最終核定為準）。