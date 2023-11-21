港珠澳半馬終點連環「蝦碌」　衝線帶彈出彈入失誤　田總公開道歉

周日（19日）舉行的港珠澳大橋香港段半馬拉松，迎接冠軍跑手衝線時發生連環「蝦碌」，東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍謝東生及全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat跑回終點時，大會都未能安排衝線帶予兩人衝線。當中，謝東生衝線前，工作人員更故意收起衝線帶。

中國香港田徑總會周一（20日）發聲明道歉，即時作出檢討，希望未來避免發生同類事件。田總解釋，兩項國際賽事同時同地舉行，男女子各組競爭激烈，衝線時間接近，承認迎接謝東生衝線時發生失誤。



當日比賽進行到1小時7分鐘多，內地跑手謝東生即將回到終點，成為東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍。原本，工作人員已經拉好衝線帶，迎接謝東生過終點。然而，從片段所見，有人疑似示意收起衝線帶。在謝東生過終點前，一名負責拉衝線帶的工作人員，連忙跑向另一端，緊急收起衝線帶。當謝東生以1小時7分40秒衝線時，他未能衝過衝線帶。

【謝東生衝線時未獲安排衝線帶】

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謝東生過終點後，工作人員重新拉起衝線帶，約20秒後，下一位跑手回來，日本代表林田洋翔（Hayashida Hiroto）衝過衝線帶，以1小時7分59秒成為東亞半馬拉松錦標賽男子亞軍。在林田洋翔身後，還有另一位內地跑手過終點。工作人員未來得及接駁好衝線帶，全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat就跑到，以1小時8分4秒完成。

【Sarah Chelangat衝線時未獲安排衝線帶】

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對於亞軍有得衝帶但兩位冠軍卻沒有衝線帶，田總在周一發聲明道歉，承認失誤。