的士罷工｜鄉委會拒租場夾擊　的士業界改稱政府釋善意　取消罷工

的士業界不滿政府打擊白牌車不力，今早（21日）與運輸署會面後未有進展，原本決定如期於明日（22日）在大埔林村停車場停靠罷工3小時，預計500輛的士參加。惟下午出現「反高潮」，大埔鄉委會表明拒絕租出停車場，的士業界一度回應稱要另覓場地，至晚上宣布暫時取消明日罷工，稱政府在會面上釋出善意。



中午宣布罷工 7小時後宣布取消

的士業界今早與政府開會近3小時，討論有關當局打擊白牌車，團體不滿政府未有回應訴求，猶如「錄音帶」不斷重申會檢視問題，中午12時許最終不歡而散。業界原決定於明日罷工3小時，希望政府正視訴求。

惟同日下午大埔鄉委會指，拒絕租出林村許願廣場停車場，稱附近交通問題解決不了，最重要是如果業界沒有不反對通知書，有機會犯法。

至晚上7時許，香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭宣布，暫時取消原定明日的的士罷工活動，解釋是政府在會面上已經釋出善意，願意檢視現有法例，打擊網上平台提供非法取酬活動，亦同意盡快與業界再開會，商討合力將的士業務回復正軌。

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早上會面不歡而散 黃羽庭斥政府不執法

黃羽庭中午會見傳媒時，仍火氣十足批評政府容許白牌車存在於香港，「政府認定（白牌車）屬犯法，但他們沒有執法，做法不公而且不合理。他們自己沒有問責，而把所有責任怪罪在的士業界身上。」

參與會議的無線電的士聯誼會代表17個的士團體原希望，在非繁忙時間罷工3小時，在林村許願廣場停靠，希望和平地給政府壓力，要求政府下周大規模打擊和檢控白牌車。

運輸署：一定會嚴厲打擊非法出租取酬

運輸及物流局和運輸署表示，今日與的士業界見面後，已清晰地表明利用汽車作非法出租或取酬載客用途屬違法行為，政府一定會嚴厲打擊。為提高阻嚇作用，政府在今年七月提交予立法會審議的相關條例草案中，已建議提高利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則 ，包括提高最高罰款以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限 。

此外 ，經仔細考慮法案委員會的意見，政府會提出修正案，進一步建議把最高監禁期提高，以加強阻嚇力。