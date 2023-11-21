拆局｜的士罷工團體拍枱轟運輸署不作為　為何當局未見積極回應？

白牌車平台Uber引入香港9年，的士業界一直不滿「爭生意」，影響的士牌價，多年來要求當局取締，不過即使每年有數以百宗非法載客取酬定罪個案，Uber仍然有價有市。據悉當局其中一個研判，認為的士業服務參差，導致市民寧選擇的士以外的服務。今次業界要求會面，當局亦未見即時積極回應，據悉考慮到罷工行動未能喚起廣泛社會同仇敵愾。有團體坦言，知道外界認為的士業打擊Uber的力度，遠大於打擊行內害群之馬。要解開死結，業界不能只談打擊白牌車，應同時改善的士服務質素，長遠參考其他地區的士與網約車生存環境經驗，尋求出路。



運輸署與的士業斡旋失敗 黃羽庭當場拍枱轟政府不作為

多個的士團體在罷工行動前一天，與運輸署及運輸及物流局代表會面，原意希望斡旋，出席的都是高層官員，除了運輸署署長李頌恩、副署長李萃珍、助理署長阮康誠，還有運輸及物流局副秘書長麥震宇。不過，據悉席間火藥味濃，這邊廂政府希望業界給時間檢視打擊白牌車法例，那邊廂業界不滿政府拖延9年仍未立即叫停Uber，發起罷工的無線電的士聯誼會主席黃羽庭更當場「拍枱」，官員隨即叫大家「唔好勞氣」，最後的士團體不欲浪費時間，開會約兩小時便拉隊離開，罷工行動調停失敗。

+ 3

立即停止白牌車平台不可行 業界不收貨

打擊白牌車這個議題談論多年，當局多年前已表明不會縱容白牌車，同時透過警方執法打擊，2018年有89宗非法載客取酬定罪個案，2020年增至116宗，單計去年警方有26宗白牌車執法行動，扣留35輛汽車，並暫時吊銷牌照。的士業無奈白牌車「越打越有」，要求增加罰則，加強執法，立即停止白牌車平台Uber運作。據悉，當局認為立即停止白牌車平台運作是不可行，需時檢視法例，同時內部其中一個研判認為白牌車服務有價有市，因為的士業服務參差，導致市民寧選擇的士以外的服務，故推出的士扣分制減少違規行為，以及建議設的士車隊制提升質素，惟未獲積極響應。不過，業界認為「黑的」拒載等違規行為屬少數，質疑當局只懂大力懲罰的士司機，輕手執法處理白牌車。

當局未有積極回應 據悉考慮罷工行動未喚起廣泛支持

另一個觀察，是罷工行動由上周三（15日）宣布，至今天（21日）斡旋會面，相隔了5天。即使的士業界早已揚言希望與部門見面，亦未見當局即時積極回應，其中一個考慮，據悉認為今次罷工行動未能喚起社會廣泛支持，以至營造同仇敵愾氣勢，有團體私下亦坦言，未感受到市民廣泛積極支持罷工行動，因有不少人認為的士業界打擊Uber的力度，遠大於打擊行內害群之馬，加上傳媒廣泛報道「黑的」猖獗，非常影響公眾對業界的觀感，所以今次才於非繁忙時間罷工，減少對市民的影響，再爭取支持認同。

網約車與傳統的士共存尋出路？

白牌車平台影響的士司機或車行生計，擔憂絕對可以理解，惟的士業與運輸署的膠著狀態，業界或許不能只談打擊白牌車，亦應同步改善的士服務質素。早前，香港新方向建議借鑒其他國家和地區的經驗，令消費者、傳統的士和共享交通三方達成三贏局面，做法包括發放一定數量的新牌照予網約車平台合法載客取酬，惟必須在服務上跟傳統的士有差異，例如高端轎車、7人車服務等，發牌收入可轉移給現有的士牌主，另一種做法是規定網約車平台在每次車程抽稅，稅款撥歸現有的士車主。哪一個方案能夠得到共識，還看各方智慧。