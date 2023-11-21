的士罷工｜香港的士商會不參與行動憂勞民傷財　司機亦批罷工多餘

17個的士團體計劃明日（22日）發現於非繁忙時間罷工，逾500輛的士有意參與，不過並非所有業界人士都同意行動。香港的士商會主席黃保強雖然批評政府忽視業界要求，遲遲未能打擊Uber等白牌車，但認為今次運輸署願意與業界溝通，其實毋須再罷駛，否則既影響乘客，又打擊司機生計，形容勞民傷財「雙輸」。

另有一名不願透露姓名的綠的司機批評罷工行動「多餘」，認為最影響司機生計的其實是「八折的」，令不提供折扣的司機深受影響，甚至被迫打折。他強調，罷工行動由商會、車主發起，不代表司機；更認為假如政府願意開放網約車市場，令Uber等服務合法化，反而有利司機，因為車租會下調之餘，司機亦有更多不同車款選擇，更貼合乘客需要。不過，此舉或令的士牌價大跌，他回應：「投資有風險，樓價跌咗邊個賠畀你？」



香港的士商會主席黃保強（資料圖片／林靄怡攝）

商會亦有反對罷工

黃保強本身為車主，亦是市區的士工商團體聯盟召集人。他今日（21日）表示，今次罷工行動主要是新界「綠的」參與，相信即使成事，對市民的影響仍細，市區「紅的」可進入新界區。問到為何不參與罷工，他表示運輸署願意與業界傾談，需要預留時間讓對方解決問題，毋須採用罷工手段，「我哋需要嘅係結果」。

1984年港英政府調高的士牌費，引起業界罷駛。黃保強表示，自當年罷工後，再未發起同類行動，認為此舉既影響乘客，又打擊司機生計，形容勞民傷財「雙輸」。不過他強調，政府之前確實拖延處理，任由白牌車影響業界生計。

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租車司機：「八折的」才是收入減少原因

另一名不願透露名字的「綠的」司機則向《香港01》投訴，商會的罷工行動不代表司機。他表示，雖然司機收入確實減少，但認為主因來自「八折的」，乘客轉投「折頭黨」懷抱，令按錶依法收費的司機生計受損，甚至被迫提供折扣以增加生意，提升收入。他續指，平時提出加價的主要是商會，藉此再調高車租，維持牌價；反之並非所有司機都支持加價，因為可能令乘客減少，否則不會一邊廂要求加價，另一邊繼續提供折扣的矛盾情況。

有綠的司機表示，罷工行動不代表司機。（資料圖片）

不反對引入Uber等網約車市場

對於不少業界人士批評Uber等網約平台，該名司機反而認為應開放網約車市場。他表示，全球多地都引入不同網約平台，現時「綠的」每日車租約300至400元，假如開放市場，車租便會下跌；而且可以引入不同車款，司機自行投資比的士更好的車輛，例如他自己會購買電動車，提供更舒適環境，又符合環保原則。

他又稱，本身繁忙時間都有不少乘客難以截車，認為開放市場後，會有更多人願意彈性地於繁忙時間提供服務，令乘客受惠，有利社會發展。不過，此舉或令的士牌價大跌，就此，他認為車主於社會上只屬少數人的利益，而且本身都是投資，反問：「投資有風險，樓價跌咗邊個賠畀你？」