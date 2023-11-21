荃灣衝突｜7男女遇截查被搜出藏彈射器等　認非法集結囚9至12月

2019年8月25日荃灣區爆發暴力衝突，期間警方在荃灣屠房外截查3輛私家車，並從車上搜出行山杖、彈射器等物品，私家車司機及乘客當場被捕。涉案6男1女早前承認串謀非法集結、管武等罪，案件今（21日）在區域法院判刑，暫委法官王興偉指本案集結在策劃及安排上經精心策劃，較同類案件嚴重，判7人各囚9至12個月。其中一被告另涉反修例衝突搶槍案判囚7年，獲准部份刑期同期執行，總刑期為7年8個月。



7名被告：謝信誠（31 歲，紮鐵工人）、湯衛國（34 歲，商人）、梁啟彥（27 歲，汽車技術員）、鄧志康（25 歲，公務員）、簡子聰（26 歲，運輸工人）、陳慶龍（35 歲，汽車維修員）及鄧可盈（24 歲，女，秘書）。7人否認串謀暴動罪，但承認交替的串謀非法集結罪。湯、梁、鄧及簡4人另承認管有鐳射筆、彈丸等攻擊性武器；湯、鄧及簡3人則再承認無牌管有無線電。

非法集結是經精心策劃

王官判刑時指，本案非法集結是經精心策劃，人力、物力、財力及裝備上均有細意安排，法庭可肯定各被告加入荃灣區非法集結時，已預期會有「武裝衝突」，並可向參與者提供行山杖、戰術背心等裝備作對峙之用。本案在策劃及安排上，均較一般非法集結案嚴重。而且當日下午荃灣區非法集結涉及大量人群，各處皆有堵路，有集結人士積極參與對峙，部份更演變成暴力衝突。

未參與非法活動因出發前已被截

辯方求情時指，各被告均沒有參與當日示威，個別被告遭拘捕時身上沒有攻擊性用品，而且現時社會氣氛已趨緩和。然而王官認為這些因素不足以讓法庭減刑，因為眾被告之所以沒有參與當日非法活動，皆因被告出發前已遭警方截停。憑藉被告當時身上及車上裝備，唯一合理推論是他們已準備參與當日集結。

不能以社會氣氛緩和而格外從寛

王官續反駁指。本案控罪重點在於「串謀」，如果個別被告被捕時身上有攻擊性物品，只需負上額外刑責。辯方更不能以社會氣氛漸趨緩和為由，讓法庭對被告格外從寬，這不但會對較早應訊的被告不公，亦會令市民誤以為法庭姑息此類罪行。

王官最終判鄧監禁9個月；謝、梁及陳監禁10個月；湯、鄧及簡則判囚12個月，另需就無牌管有無線電各罰款1萬元。謝另涉2019年10月13日在彌敦道企圖搶走警員的散彈槍等，因企圖搶槍、非法集結等罪判監7年，他現正服刑中，王官基於量刑整體性，批准本案兩個月刑期同期執行，即謝加監至7年8個月。

示威者作出連串擾亂秩序行為

案情指，當日荃灣遊行原獲警方發出「不反對通知書」，但示威者下午約4時起作出一連串擾亂秩序的行為，包括堵路、投擲磚頭及汽油彈等。同一時間，警方在永順街距離暴動範圍約500至600米的位置，截查3輛私家車。

部份被告穿戰術背心及護甲

當時7名被告分別是車上的司機和乘客，部份人身上穿著戰術背心、護甲等。警方繼而從車上搜出行山杖、護目鏡、無線電收發器、彈珠及彈射器等。據行車記錄儀顯示，梁當日曾從車尾箱取出行山杖和戰術背心，另有人在車內談及「上gear」，使用「彈珠」、「黃豆」或油水令警員滑倒。

案件編號：DCCC117、118/2022