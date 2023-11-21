再有偽冒八達通詐騙短訊　誘市民輸入手機號碼等資料

撰文：蕭通
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金管局及八達通公司今日（21）分別指出，網上再出現假冒八達通卡公司發出的欺詐短訊，內附連結讓市民點擊至未經授權網站或流動應用程式，要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。金管局並提醒市民，若曾向有關網站、流動應用程式或短訊，提供個人或戶口資料，或進行任何交易，應向警方報案。

目前已知涉及的欺詐網站及流動應用程式，包括：

hkgift[.]octopoues[.]com

hktc[.]octoepus[.]xyz

hktc[.]octopluse[.]xyz

hktc[.]octopue[.]xyz

hktc[.]oetopus[.]xyz

hktc[.]otopousi[.]xyz

hkoctop[.]octoques[.]xyz

hkoctopus[.]octoques[.]xyz

hkoctop[.]com

ocshk[.]octopues[.]xyz

octopuses[.]xyz

octp[.]octopuses[.]xyz

octopues[.]com

octopusect[.]com

exuecsn[.]com/CSL[.]apk

八達通公司強調，這些網站與該公司無任何關係，並已通知香港金融管理局。由於可疑網站的域名或不斷改變，因此以上清單不能盡錄。八達通重申，絕對不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人或賬戶資料。

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