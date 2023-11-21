再有偽冒八達通詐騙短訊 誘市民輸入手機號碼等資料
撰文：蕭通
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金管局及八達通公司今日（21）分別指出，網上再出現假冒八達通卡公司發出的欺詐短訊，內附連結讓市民點擊至未經授權網站或流動應用程式，要求客戶輸入手機號碼、驗證碼及其他個人資料。金管局並提醒市民，若曾向有關網站、流動應用程式或短訊，提供個人或戶口資料，或進行任何交易，應向警方報案。
目前已知涉及的欺詐網站及流動應用程式，包括：
hkgift[.]octopoues[.]com
hktc[.]octoepus[.]xyz
hktc[.]octopluse[.]xyz
hktc[.]octopue[.]xyz
hktc[.]oetopus[.]xyz
hktc[.]otopousi[.]xyz
hkoctop[.]octoques[.]xyz
hkoctopus[.]octoques[.]xyz
hkoctop[.]com
ocshk[.]octopues[.]xyz
octopuses[.]xyz
octp[.]octopuses[.]xyz
octopues[.]com
octopusect[.]com
exuecsn[.]com/CSL[.]apk
八達通公司強調，這些網站與該公司無任何關係，並已通知香港金融管理局。由於可疑網站的域名或不斷改變，因此以上清單不能盡錄。八達通重申，絕對不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人或賬戶資料。