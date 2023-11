八達通手機程式將擴至更多手機品牌　繼續發展跨境支付方案

八達通今日(20日)舉行25+周年酒會,面對不同電子支付的競爭,八達通行政總裁應天麒在典禮上公布,將會擴展手機八達通至更多手機品牌及平台,進一步普及手機八達通和流動支付的應用;亦會研發新一代八達通讀寫器,讓客戶擁有個人化的支付體驗,並繼續發展跨境支付方案,讓旅客和港人均能在香港以及其他地方使用八達通消費。



+ 1

八達通控股有限公司今天在西九文化區M+博物館舉行「25+ The Next First Step」周年誌慶酒會,展示八達通推動香港金融科技發展的成果,由財經事務及庫務局局長許正宇主禮,特區政府及商界要員,以及八達通董事局成員、主席和行政總裁等逾500人出席。

八達通董事局主席暨港鐵香港客運服務常務總監楊美珍致辭時表示,指經過近26年的發展,八達通由一張實體卡,發展成最多香港市民使用的電子支付平台,已成為市民日常生活中不可或缺的一部分,一直居於支付市場的領導地位。

港鐵董事局主席歐陽伯權致辭說,指港鐵作為八達通的股東,同時亦是八達通的業務夥伴,一直與八達通合作無間;除了公共交通服務外,合作更延伸到市民日常生活各個層面,港鐵未來亦會繼續支持八達通的發展,以迎合數碼化生活、電子商貿及數碼支付勢等大趨勢。

八達通行政總裁應天麒在典禮上表示,目前有2,000萬張八達通卡流動,三分一港人有手機八達通。他介紹八達通未來發展方向,其中會擴展手機八達通至更多手機品牌及平台,而不止限於蘋果iPhone及部份Android手機,進一步普及手機八達通和流動支付的應用, 並繼續優化客戶體驗。

他又透露,會研發新一代八達通讀寫器,讓客戶擁有個人化的支付體驗,進一步連繫客戶;八達通亦會繼續發展跨境支付方案,讓旅客和港人均能在香港以及其他地方使用八達通消費。

應天麒未有具體透露新計劃,不過現場的片段展示,未來可以免拍卡出入車站閘機及停車場,市民在外國及內地可以用手機八達通程式掃瞄二維碼支付。