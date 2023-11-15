消費券2023｜八達通尾期最後一批11.16領　消費未達標$2000永久DQ

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券計劃即將結束，若未領取尾期的八達通用戶須注意，「合資格消費」滿3,000元，才可領取餘下的2,000元。若今年10月31日截數日仍未能符合條件，會否取消領取第二期消費券金額。



至於新登記人方面，最遲的截數日為明年1月31日，但「合資格消費」同樣需要達標，才可領取尾期金額。下文將介紹查詢「合資格消費」的方法。



八達通合資格消費已於10.31最後截數

本港約有650萬名市民可獲發消費券，當中包括約22萬名新合資格的登記人。政府曾於7月公布，約100萬名領取八達通消費券市民，由於在6月30日或之前，合資格消費未滿3,000元，未能如期領取消費券。

該批市民須注意，若在10月31日截數日的合資格消費滿3,000元，可在11月16日起領取尾期消費券；惟未達消費金額，第二期消費券將會被取消。

至於新登記人方面，最遲的截數日為明年1月31日。同樣地，若10月31日截數日或之前符合資格，最快便可在11月16日領取尾期，否則需要延至12月16日才可領取。

四個領取八達通消費券方法

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。



▼八達通App領取消費券▼



+ 1

四個查詢「合資格消費」方法

1. 八達通消費券查詢網站



2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）



3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」



4. 八達通電話熱線2969 5588



八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

可善用八達通App查閱功能

此外，市民可善用八達通App的查閱功能，以得知消費券相關的交易詳情及金額。該功能更可透過輸入八達通卡的號碼，幫助親友包括長者查閱︰

．可領取／已領取消費券的金額；

．尚未領取的消費券金額；

．領取消費券的限期；

．「合資格消費」累積總額；

．各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情。

