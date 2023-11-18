精進工程釘牌｜卓越接手三項目　曾屬「精進系」　已改地址換董事

精進建築工程有限公司（精進工程）因地盤發生奪命工業意外，屋宗署上月宣布不准續牌，精進工程本月16日在一般建築商註冊中除名，手上5項涉及4,900個住宅單位的私人工程須易手。



屋宇署最新回覆指，5個項目中尚有兩個未委任新註冊承建商通知，包括觀塘安達臣道及油塘親海駅第1及2期項目，其餘3個項目則由卓越天工有限公司（卓越）接手。



根據資料，卓越原與精進工程、精進建築其母公司興聯集團註冊地址相同、董事也有重疊。屋宇署解釋，卓越在上月已更改註冊地址，該公司董事局成員現亦與上述3間公司董事局不相同。



+ 5

精進工程本月16日除名 5項目已提交不再受聘通知

精進工程本月16日起在一般建築商註冊中除名，5項工程須易手，包括油塘親海駅第1及2期、大角咀洋松街Larchwood、屯門飛揚第1及2期、香港東邊街1至9號住宅及觀塘安達臣道對出測量約份第3約地段第1069號。

屋宇署回應指，已接獲該5個私人發展項目，由相關認可人士提交有關承建商不再受聘進行建築工程通知，及由該承建商進行的建築工程的證明書，證明已進行的建築工程是按《建築物條例》及其規例進行，及交代已完成的建築工程範圍。署方正審核有關文件及報告，並實地視察確保工程符合《建築物條例》規定。

▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



+ 5

屋宇署尚未接獲親海駅第1及2期、觀塘安達臣道項目委任新承建商通知

該署又說，屯門青山公路大欖段170號飛揚第1期及第2期項目、大角嘴洋松街62號項目，及東邊街1至9號項目，相關發展商已委任另一名註冊承建商，即卓越天工有限公司繼續相關建築工程。已易手的三個項目發展商分別是新鴻基地產及長實地產、宏安地產，以及佳兆業。

署方就另外2個發展項目，即觀塘安達臣道對出測量約份第3約地段第1069號、油塘東源街5及8號親海駅第1及2期，則尚未收到委任新註冊承建商通知。資料顯示，兩個項目發展商均為長實地產。

早前查冊顯示卓越與精進工程、精進建築及興聯集團屬同一註冊地址

根據早前查冊資料，卓越天工有限公司與精進工程、精進建築及母公司興聯集團註冊地址屬同一個，興聯董事潘樹容，在卓越天工有限公司及先越高科有限公司均擔任董事職務，其中卓越天工牌照到2026年2月才屆滿，屬「精進系」承建商之一。

屋宇署：卓越獲授權簽署人並非精進工程被除名簽署人

該署強調，卓越的獲授權簽署人，並非精進建築工程有限公司被除名的獲授權簽署人。署方稱，據公司註冊處早前資料，卓越與精進建築工程、精進建築有限公司及其控股公司興聯集團的註冊辦事處地址曾為同一地址，而卓越董事局亦有部份成員，曾與上述三間公司相同。

屋宇署稱卓越上月更改註冊地址 現董事局成員與「精進系」不相同

不過，公司註冊處最新紀錄，卓越上月已更改註冊辦事處地址，該公司董事局成員與上述3間公司董事局成員並不相同。

屋宇署稱會按審慎決定是否批准「精進建築有限公司」續期

屋宇署又說，另一公司「精進建築有限公司」的註冊於今年4月屆滿，屋宇署會在短期內整理好兩宗地盤死亡事故的資料（即去年安達臣道地盤和上個月佐敦地盤），然後盡快將續期申請和地盤意外資料交予承建商註冊事務委員會進行面試及評審，之後屋宇署會按委員會建議審慎決定是否批准其續期申請

發展局局長甯漢豪上月在記者會中稱找另一承建商入場難度不大。（資料圖片/鄭子峰攝)

發展局局長甯漢豪在上月記者會中曾表示，按過去經驗發展商大體可在一個月內安排另一承建商承接工程；不時也有與安全無關的不獲續牌個案，有關人士找另一承建商入場難度也不大，更稱：「好快有承建商接手，可好快將影響減到最低。」