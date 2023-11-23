泰達幣劫案｜女事主交易後被劫現金350萬　3青年認搶劫囚4年8月

女賣家透過交易平台買賣虛擬貨幣「泰達幣」，並在一次到商業大廈進行交易時，遭多名蒙面持刀及電擊槍男子劫走剛從交易換取回來的350萬元現金。3名涉嫌有份參與的青年事後被捕，他們今(23日)在高等法院認罪。特委法官許紹鼎判刑指，本案經精密策劃，匪徒以交易「泰特幣」為煙幕，誘女事主隻身到場，並用可致命武器威脅她，對事主而言是可怕經歷，即使被告年輕亦非減刑因素，判3人各囚4年8個月。當中一人被捕時藏小量大麻，另需罰款1千元。



三名被告：SINGH Ajaypal（印度裔，23歲）、 蔡鎮年（24歲）及 程子賢（21歲），被控於2021年1月18日，在觀塘華基中心某室與其他不知名人士搶劫殷姓女子，並劫去她350萬港元及手機。首被告另被控於同月21日，在天水圍嘉湖海逸酒店藏有0.31克草狀大麻。

三名被告：SINGH Ajaypal、 蔡鎮年及 程子賢在高等法院承認搶劫罪被判囚4年8個月。

事主曾4次到案發單位作交易

案情指，殷與丈夫於2020年在交易平台「火币」認識不知名男子（目前仍然在逃，下稱：A）。A向二人購入「泰達幣」，並要求到A的辦公室即案發單位進行交易。殷先後4次到該單位交易，收取過約688萬港元。

完成交易並取得350萬元金時遇劫

四次交易後，A稱想再購入市值350萬港元的「泰達幣」。殷遂於2021年1月18日到A辦事處交收，A交出350萬元現金後，她將相應價值的「泰特幣」過戶給A，並把現金放入一個膠袋。4名蒙面男子突然衝入房間，他們均手持刀及電擊槍，當中包括3名被告，其中一人用刀指向殷說：「你唔好出聲，唔會傷害你。」殷感害怕，遂把膠袋交出，對方隨即搶去她的膠袋及手機，此時A已經離開。4名匪徒其後亦逃去，殷透過另一部手機致電丈夫，並自行離開單位。

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4男子事主離開大廈並乘車離開

當日接送殷的親戚目睹4名可疑男子步出涉案大廈，之後登上一架貨車離去。貨車司機指當日接到訂單，由案發地點接載4名年約20至30歲的男子到屯門兆康站。警方翻查閉路電視，找到4人下車後棄置刀、電擊槍及頭套等。

首及次被告3天後被捕

警方3天後在首、次被告下榻的天水圍嘉湖海逸酒店拘捕二人，首被告稱：「係豪仔叫我幫手去笠個女人。」警方在酒店房內搜出約9萬4千元現金及他們犯案時所穿衣物，另在床邊找到小量大麻。首被告承認毒品是自用；次被告則被發現曾用手機與A聯絡。

第三被告負責睇水約半年後被捕

第三被告在案發後約半年才被截獲，他承認參與搶劫負責「睇水」，事前曾與另外3名匪徒商討計劃，他不認識A，但知道屬於同一伙。劫案當日，4人在涉案單位埋伏，隨後A才到場，他行劫後拿著350萬現金率先離開，4人搶去殷的手機後逃去。他事後獲發8萬元報酬。

官指案件經精心策劃

許官判刑時指，雖接納三名被告皆非案中主腦，本案涉及多項加刑因素：劫案是經精心策劃，各名參與者都有不同崗位，並獲安排預先在單位內埋伏，完事後由早已安排好的車輛順利逃去。本案牽涉多名蒙面匪徒，他們以獨自一人的女事主作為目標，並以交易「泰特幣」為煙幕誘她隻身到場，更用可致命武器威嚇她。即使事主沒有受傷，本案對她來說必然是一次可怕經歷。此外，被告劫去金額數量不少，事後亦無法起回。

著被告出獄後做守法的人

許官判刑後說，本案無疑是一個慘痛教訓，惟強調年少無知並非犯案藉口，告誡被告把握機會好好反省，出獄後開展人生新一頁，日後做個守法的人。

案件編號：HCCC125/2023