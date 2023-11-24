阿斯利康研發中心及創新園揭牌　集中三項研發　最快明年遷入河套

英國生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）在香港成立研發中心及香港國際生命科學創新園（Hong Kong iCampus），今日（24日）在政府總部舉行揭牌儀式。阿斯利康全球執行副總裁王磊認為香港很重視生物醫藥發展，計劃5年內研發中心團隊擴展100人，集中腫瘤治療、細胞治療和基因編輯方面研發，研發中心最快明年逐步遷入河套大樓。



財政司司長陳茂波致辭時表示，阿斯利康在香港設立研發中心，可與香港以及大灣區優秀的醫學科研機構和專家學者們的前沿研究相結合，為區域的醫藥研發注入新的動能。



財政司司長陳茂波今日（左三）出席阿斯利康在港設立研發中心及創新園揭牌儀式，阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊（右三）、引進重點企業辦公室主任容偉雄（左二），以及其他嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

引進重點企業辦公室表示，阿斯利康在香港成立的研發中心，將專注細胞治療、基因治療等重點領域的藥物研發，而 Hong Kong iCampus 則是一個孵化培育平台，協助相關領域的初創企業拓展業務，它將與香港的大學、科研機構、創科園區等合作。引進辦指這些都有利推動本港重點治療領域藥物的創新研究，並擴大香港生命健康科技生態系統。

引進辦表示，阿斯利康這次同時組織了約80家内地醫藥和生物科技等範疇的企業來港考察，這些企業主要為醫藥和生物科技企業，其中有已上市的大型企業，也有從事前沿醫藥技術的初創企業，當中包括阿斯利康的上、中、下游合作夥伴，引進辦將繼續與這80家初創企業聯繫，提供一站式的落戶香港服務。

陳茂波和阿斯利康的代表在政府總部共同見證揭牌儀式。他表示，阿斯利康在香港成立的研發中心，將專注細胞治療、基因治療等重點領域的藥物研發，而 Hong Kong iCampus 則是一個孵化培育平台，協助相關領域的初創企業拓展業務，它將與香港的大學、科研機構、創科園區等合作。他指這些都有利推動本港重點治療領域藥物的創新研究，並擴大香港生命健康科技生態系統。

財政司司長陳茂波在阿斯利康揭牌儀式致辭時表示，阿斯利康在香港設立研發中心，可與香港以及大灣區優秀的醫學科研機構和專家學者們的前沿研究相結合，為區域的醫藥研發注入新的動能。（政府新聞處圖片）

陳茂波致辭時表示，阿斯利康在香港設立研發中心，可與香港以及大灣區優秀的醫學科研機構和專家學者們的前沿研究相結合，為區域的醫藥研發注入新的動能；至於iCampus的成立，則可匯聚更多相關的初創企業，打造更蓬勃的醫療創新生態圈。

陳茂波表示，香港在國家的堅實支持下，正大力發展成爲國際創科中心，就發展生命健康科技產業方面香港有五大優勢，包括「一國兩制」的制度優勢、精英匯聚的人才優勢、國際金融中心的籌融資優勢、政府積極推動醫藥產業發展的政策優勢，以及豐富多樣的優質生活優勢。他指香港完全有能力發展成為世界級生命健康科技集群匯聚中心，歡迎全球的藥企利用香港的優勢，開拓更大的事業。

阿斯利康香港與無錫市國聯發展集團10月13日簽署戰略合作框架協議，共同打造無錫國聯——阿斯利康（香港）創新中心。

阿斯利康全球執行副總裁王磊表示，公司去年12月開始與港府商討落戶香港，曾與特首李家超會面四至五次。他認為香港很重視生物醫藥發展，計劃5年內研發中心團隊擴展至100人，集中腫瘤治療、細胞治療和基因編輯方面研發，最快2024年將研發中心逐步遷入河套大樓。

王磊表示，如果能有更多土地，能適合做製造業的話，也會考慮，「目前做製造業、大規模土地，可能香港這方面優勢並不明顯，但是如果一些小的生物設施，細胞治療，包括基因治療，這些設施完全可落戶。國內現在我看到也有工廠進高樓做法，希望香港在這方面有更多創舉。」

創新科技及工業局局長孫東和醫務衞生局常任秘書長陳松青為此趟來港企業簡介《香港創新科技發展藍圖》及香港的創科和醫療服務發展情況和優勢，以及今年行政長官李家超《施政報告》中有關把香港發展為醫療創新樞紐的政策措施。在港期間，這些企業也會參訪香港科學園、醫療機構，以及參加主題洽談會。