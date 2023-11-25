學童輕生個案增　林正財倡檢討學校環境　有信心院舍虐待不會重演

開學後接連傳出學童輕生的新聞，令學童情緒問題引起社會關注，行政會議成員林正財今日（25日）在電視節目表示，政府擬設立的校本三層應急機制是合適機制，形容如同「身體檢查」，又強調學校環境對學生身心健康影響深遠，建議當局檢討本港的教育制度及學校環境。至於多年前被先後揭發的護老院虐待醜聞，林正財稱有信心不會重演。



林正財稱，有信心院舍虐待不會在香港重演。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林正財稱有需要檢討功課量

林正財在有線新聞《有理有得傾》表示，政府擬設立的校本三層應急機制是合適機制，亦是參考了國際建議。被問到會否進一步增加教師壓力，他則指，教師的壓力來自四方八面，不單是在此機制上，並強調學校是學童繼家庭以外，生活時間最長的地方，應反思本港的學校環境和文化，是否能促進學童心理健康，「我覺得呢一種檢視亦都唔係話咩大型檢視，好似我哋平日做個身體檢查。」

防止學生自殺委員會在2016年的報告，被批評忽視教育制度對學生帶來的學習壓力，林正財亦認為有需要檢討學童的功課量和課程編排，而在融合教育實施後，兼顧不同學生學習需要的難度亦增加，「我唔係想檢討香港嘅教育政策，我係想從我哋嘅課程、教與學，係咪一個健康促進嘅教學環境呢？我覺得從呢個角度，我哋係可以檢視一下。」

教育局估計，學生自殺身亡數字上升，與疫情及復常挑戰較大有關。（資料圖片）

另外，劍橋護老院和康橋之家院友被虐待的醜聞，8年前先後被廣泛報道，成為社會焦點，近日被改編成電影藍本。行政會議成員林正財表示，當時得悉院友被虐待的事件，也感到傷心，但慶幸近8年已「翻天覆地有好多改變嘅工作，改善咗好多，亦都成個市場改變起上嚟。」

他續指，近年社署增加對院舍的監管和職員的培訓，加上立法會今年通過院舍修訂條例、務守則亦有修訂，「我都幾有信心咁講，8年前所發生嘅事應該唔會再喺香港發生。」

2016年8月23日智障男童梁子駿在院舍墮樓亡，事件引發公眾對私人院舍的關注。(詳看下圖)

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反對就宿位輪候時間設KPI

他認為以往發生的院舍醜聞，大部份都是在牌照院舍內發生，一般都是中小型院舍，大部份院友均以所領取的綜援入住，「綜援金嘅錢基本上係好難營運到一間院舍，係質素比較可以接受」，而政府正逐步取締相關院舍，同時向甲一級院舍買位，迫使院舍升級，以避免被淘汰。

被問到現時安老院舍和弱智人士的資助宿位仍然排長龍，後者更長達13、14年，林正財坦言，宿舍不足是「香港一個短板」，但認為政府已痛定思痛，利用不同方法拆彈，有信心長遠能解決宿位不足困局，「但𠵱家呢個短暫嘅時間都都仲係要等。」

惟他反對就資助宿位輪候時間訂立關鍵績效指標（KPI），「我覺得好難訂KPI，不過政府係有一個政策、遠見，就係好想呢啲社區照顧能夠做到零等候，提供相關嘅社區照顧畀佢，以致佢可以繼續居家安老。」