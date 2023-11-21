甯漢豪：全速推逾80億元排水系統改善工程　加強與大灣區防災交流

發展局局長甯漢豪今日(21日）在澳門出席粵港澳大灣區水利科技交流會致辭時稱，受極端氣候變化影響，香港今年九月經歷了特大暴雨，多區出現水淹。為提升香港的防洪能力，會全速推展超過80億元雨水排放系統改善工程，及爭取明年完成名為「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，制訂更前瞻性的策略。



甯漢豪稱，特區政府期待與水利部研究加強就大灣區防洪防災方面的資訊交流及預警。她又指，如何利用科技從「提量、提效、提速、提質」這四方面更好管理水資源，以支撐大灣區發展是工作的核心。



發展局局長甯漢豪稱會推動逾80億元的改善排水系統工程（林靄怡攝）

她在演辭中又引述國家主席習主席今年四月在廣東考察時指出，大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位，要使大灣區成為高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。特區政府已成了一個由行政長官為組長的「融入國家發展大局督導組」，推動香港投入大灣區的發展與交流。

她續指，隨着近年大灣區高速發展，供水需求上升，香港與大灣區其他城市將會繼續緊密合作，善用區內水資源。當前，如何利用科技從本港所說的四「提」即「提量、提效、提速、提質」這四方面更好管理水資源，以支撐大灣區的持續發展是工作的核心。

政府指會透過「四提」做好水資源管理（Siu Bing Tang提供圖片）

提升供水應變力 海水化淡廠即將啟用

在提量方面，她指為應對氣候變化所帶來的風險，提升供水的應變能力，會致力開拓水源，當中包括海水沖廁、循環用水、海水化淡等。本港即將啓用的第一所海水化淡廠，每天可以生產13.5萬噸飲用水，達到香港百分之五的用水量。

發展智慧水務及引進新淨化水質指標

提效、提速方面，她指會發展智慧水務，透過人工智能技術，優化在濾水廠和分配網的系統操作和監控，加強實時遙距監測，提升運行的效率。另外，我們的水務署正在籌建中央運作管理中心，實時收集和分析數據，以提升應對供水事故的速度。

至於提質方面，會在濾水廠採用先進水質處理技術，及加強自主研發和與科研機構及院校合作，務求引入嶄新的淨化水質和監控技術，持續提升飲用水水質。此外，參考世界衞生組織的建議，制定了水質指標及執行措施，保障由水源到用戶水龍頭的飲用水水安全。