甯漢豪北京到訪發改委　介紹北部都會區和交椅洲人工島項目

發展局局長甯漢豪今日（9日）繼續在北京的訪問行程。她到訪國家發展和改革委員會，與地區經濟司司長吳樹林會面，向其介紹香港土地和基建發展的最新情況，特別是北部都會區和交椅洲人工島兩個重大發展項目。

明日（10日）將拜訪國務院港澳事務辦公室，並於下午結束訪問行程返港。



甯漢豪今日上午與國家文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群會面，就香港與內地在考古和文物建築的研究、保育、人才培訓、教育和推廣等領域進行交流，並在與國家文物局在去年簽署的《關於深化文化遺產領域交流與合作的框架協議書》下，繼續深化交流和合作，促進香港發展為「中外文化藝術交流中心」。

她其後拜訪自然資源部，與海域海島管理司司長高忠文就處置香港惰性拆建物料進行交流。

甯漢豪下午到訪國家發改委，與地區經濟司司長吳樹林會面，向其介紹香港土地和基建發展的最新情況，特別是北部都會區和交椅洲人工島兩個重大發展項目如何為香港發展擴容增量，促成新產業布局，促進香港投入大灣區高質量經濟合作，更好融入國家發展大局。

隨後她與水利部副部長田學斌會面，就東江水供水情況、智慧水務發展及粵港澳大灣區在水科技、水資源管理及應對氣候變化等方面，加強合作交換意見。甯漢豪感謝水利部及廣東省水利廳，就保障供港水源充足及水質安全等方面所做的大量工作，在水資源方面為香港的社會和經濟發展給予強大支持。

甯漢豪明日（10日）會拜訪港澳辦，並於下午結束訪問行程返港。訪問團成員包括發展局常任秘書長（工務）劉俊傑及北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒。