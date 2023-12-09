洗米華案｜周焯華向習近平發公開信申冤：我無權限動用公司資金

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華因為巨額詐騙罪、黑社會罪、不法博彩等在澳門判監18年。他在11月中向國家主席習近平發公開信，稱他14年來幾乎每天都會到辦公室上班，「沒有跟客戶有非業務上的往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金」。



周焯華稱手機裡有將近十年的通訊紀錄，裡面從來沒有跟人商討過組織過怎樣放碼、收帳，「我也從來不碰錢。」對於集團經營「賭底面」、「電投、網投」等博彩活動指控，他指這些海外貴賓廳業務，有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞借經營貴賓廳名義，投資或參與相關不法活動，他希望有一個公平和正常的裁決。



周：多年來籲同業不要因底面而過度放貸 眾所周知

根據網上博彩媒體《亞博匯》的報道，周焯華在11月14日親筆寫致國家主席習近平公開信。他在2021年11月26日被澳門司警帶走，到今年1月初被判162罪罪成，判囚18年，整宗案13人總共判刑121年徒刑，破了澳門有賭場以來的紀錄，「整個案件沒有受害者，沒有財物損失，沒有人命傷亡，也沒有貪污腐敗，只是賭場案件......為什麼要那麼嚴厲的懲罰？」

他表示，14年來運作模式十幾年來幾乎一樣，「我明白我們行業本身也存在不少問題，多年來我也寫過幾篇文章勸籲同業不要因底面而過度放貸，行業裡眾所周知，怎麼今天我們會成為執法部門的目標呢？」為此他寫公開信，希望可以挽回發生在他們身上的災難，「我們只需要一個公平和正常的裁決。」

▼2021年11月27日 周焯華被澳門司警拘捕▼



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周：無跟客戶有非業務上往來，不收客戶任何金錢及禮物

周焯華說澳門人善良，幾乎沒有仇殺案，是一個非常安全的地方，大家都安居樂業，重感性，講信用。公司本來是一家以利益為目標的貴賓廳經營機構，後來引進專業管理，建立企業使命，品牌價值和社會責任等，「我相信大部分的澳門人都知道我們是一家甚麼樣的公司。」

他表示，一星期6天都會到辦公室上班，星期日放假，「從不帶文件回家，沒有跟客戶有非業務上的往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金。」

反駁黑社會指控：審訊過程沒有證據證明

對於黑社會的指控，他指整個審訊過程沒有證據證明他指揮過其他被告從事底面的不法活動，也從來沒有證人證供、文件證明任何被告曾經收受過非法得益，當中包括他本人。

他稱從多年來的手機紀錄及所有的會議紀錄，「我們從來沒有談及任何底面業務，與員工之間沒有任何私人的接觸或交往，沒有勞資以外的其他關係。」他指被重判的員工和他們的家人都崩潰了，「他們作為打工的沒有受我指使，沒有收過犯罪利益，又沒有犯罪動機，是怎樣能構成黑社會犯罪？」

對於海外貴賓廳業務，他稱是「電投」而非「網投」，所有都是實體賭場的投注。當時內地打擊境外賭博，電訊詐騙，非法金融及不法資金轉移等不法活動，有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞借經營貴賓廳名義，投資或參與相關不法活動。

▼2021年11月26日溫州公安通報▼



重溫「洗米華」周焯華在審訊期間金句：

我不賭錢，賭枱嘢唔太識。 「洗米華」周焯華