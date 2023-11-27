患末期癌楊嘉驃分享化療脫髮經歷　鼓勵其他同路人

28歲的末期癌症患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel），上月向香港兒童癌病基金捐出80萬元，善舉觸動人心。近日已返家休養的Gabriel， 昨日（26日）在社交平台發帖，以電影《少林足球》的對白「點解我生得咁靚仔，但係要甩頭髮？」為開場白，分享在接受化療期間，曾害怕被人發現光頭及患病的經歷，從而鼓勵其他同路人。



Gabriel在Instagram貼出照片，顯示他去年在病床上幾乎沒有頭髮。他指出，很少人見過他光頭的樣子，因為他一直不想被人見到。多種化療都會導致脫髮，這是一種不痛苦，但困擾不少癌症病人的副作用。起初每次一碰便掉下數十條，後來他索性把頭髮全部剷掉。

外出戴帽怕被人看出患癌症

他之後特意買了頂很「密實」的帽子，上年有半年每天都戴著。不論在街上或餐廳，即使沒有人看著、即使是沒有惡意的目光，他也害怕被人看出患有癌症。有一次在主題樂園玩機動遊戲時，他被要求除帽，雖然明白園方的原因，但他卻感到非常尷尬。

Gabriel表示，他知道沒有人對他歧視，只是自己的心魔影響，令他帶著「抗癌勇士」的光環，卻在街上有「唔見得光」的感覺。他希望透過分享這「消失的半年」，陪伴失去頭髮的同路人。

28歲男子楊嘉驃去年 4 月確診胃癌，他10日19日傍晚發文稱，決定捐出80萬元予香港兒童癌病基金，幫助患癌兒童。（楊嘉驃 Gabriel Yeung Facebook)

為撒瑪利亞會籌款已有15.9萬元

本月20日，楊嘉驃也曾在Instagram發帖文分享近況，當中提到今年有306名學童輕生，37人離世，平均年齡只有15.8歲。 他重提，自己曾嘗試輕生，當時沒有尋求幫助。他續指，「作為一個過來人」，希望為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款，在12月9日或之前捐款100元或以上者，會送出他手繪圖案及由好友設計的明信片，印刷費及郵費由他負責。

截至今日（27日）清晨5時，籌款專頁有191人捐款，籌款額15.9萬元，遠高於他原定的1萬元目標。該專頁會在2024年1月31日停止。