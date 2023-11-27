三隧分流｜分時段收費12.17實施　陳恒鑌料初期塞車籲駕駛者忍讓

政府三隧分流第二階段的「分時段收費」方案，將於12月17日清晨5時起實施。立法會交通事務委員會今（27日）到訪西隧行政大樓，視察籌備情況及聽取運輸署的安排，並現場了解平日早上繁忙時段的過海交通流量。委員會主席陳恒鑌表示，相信實施第二階段後，初期將出現不同程度的塞車，呼籲駕駛者忍讓。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌、副主席陳紹雄、事務委員會委員謝偉銓和姚柏良，以及非事務委員會委員郭偉强、尚海龍和顏汶羽，今日在運輸署副署長（策劃及技術服務）何廣鏗陪同下，到訪西隧行政大樓視察籌備情況。

議員先聽取運輸署代表簡介分時段收費下的多項安排，包括獲取收費資訊的途徑、新增的隧道費顯示屏、技術上的籌備狀況。而西隧隧道入口的上方，已新增顯示屏，讓駕駛者掌握不同車種的實時收費，議員亦在場視察。

陳恒鑌表示，相信實施第二階段後，初期將出現不同程度的塞車，需要一段適應期，呼籲駕駛者忍讓。委員會亦關注三隧出入口附近的道路交通及燈號控制，已向運輸署要求改善，例如在港島出口增加前往中環的路線；並關注「易通行」收費系統的穩定性。

為紓緩繁忙時間的交通擠塞，及改變駕駛者出行模式，政府自今年5月起，陸續在三隧推行「易通行」，其後分兩個階段實施新隧道收費計劃。第一階段已於8月2日起實施固定收費方案。

第二階段的分時段收費方案將於12月17日凌晨5時起實施，按不同時段向過海私家車及電單車收取不同隧道費，的士和其他商用車輛則分別劃一收費。