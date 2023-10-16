三隧分流｜分時段收費周三提交立法會　突推遲一周至12.17實施

三隧分流首階段「633」方案的第二階段，即「不同時段不同收費」，原訂在12月10日實施，即與區議會選舉同一日。惟運輸及物流局今日（16日）表示，新措施將推遲一周，在12月17日清晨5時才推行，以便在立法程序完成後，預留充份時間廣泛宣傳。



運輸及物流局局指，《〈2023年行車隧道（政府）（修訂）條例〉（生效日期）公告》將於立法會復會首日，亦本周三（18日）提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

當局指，政府十分重視宣傳教育工作，為了在立法程序完成並正式確定生效日期後，預留充分時間廣泛宣傳，以便公眾可透過多渠道了解分時段收費的具體安排，故決定在《生效日期公告》指定12月17日（星期日）凌晨6時為實施時間，務求有序順暢地實施分時段收費。

三條過海隧道「不同時段不同收費」（又稱為分時段收費），原訂於12月10日上午5時實施。運輸署上周三（11日）舉行簡報會時，被問及這日子與區議會選舉同一天，署方當時表示，原定12月6日的立法會會議完成立法程序，緊接最近的星期日便是12月10日，認為有需要盡快實施，故決定於該日推行，並無考慮選舉。

新收費方案與早前公布的「644」相同，周一至六（不包括公眾假期）會按繁忙時段、一般事段、非繁忙時段等不同時段收取隧道費，西隧繁忙時段私家車收費為60元；紅隧及東隧則為40元。非繁忙時段則會劃一收費20元。

至於周日及公眾假期，三隧不設繁忙時段，一般時段劃一收費25元；非繁忙時段為20元。

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