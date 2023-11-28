廣華醫院新大樓開幕典禮眾官員出席　不設傳媒提問避答工程醜聞

《香港01》早前揭發新大樓電線槽鍍層不達標，多處夾板翹起，工程質量差。廣華醫院第一期重建計劃完成，周二（28日）舉辦第一期新大樓開幕典禮。政務司副司長卓永興及醫衞局局長盧寵茂亦有出席，但嘉賓上大樓參觀後再無到大堂回答記者提問。



11月28日，廣華醫院新大樓開幕典禮，政務司副市長卓永興、醫務衞生局局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞出席，但全部無回應記者提問。（鄭子峰攝）

4月陸續投入服務 急診室增2.6倍

廣華醫院新大樓在4月陸續投入服務， 為醫管局轄下第一間全院提供5G網絡服務的醫院。新大樓建築樓面面積約14.5萬平方米，提供超過1,200張病床，設有14間手術室。

醫管局主席范鴻齡表示新大樓提升服務量，急症室增加2.6倍，並有感染隔離區域及其他配套設施。他指政府預留4,700億醫院擴建計劃，聯合醫院、啟德新急症如火如荼建設中，廣華醫院第二期擴建亦獲批撥款。

特首李家超都有作視像祝賀，稱廣華醫院是其中一所重要的急症室醫院，救病拯危。政務司副司長卓永興同認為廣華醫院是金漆招牌，在典禮期間不忘呼籲於12月10日區議會選舉投票。

現場設「咪兜」 但是無人來

今次新大樓開幕典禮有多個部門出席，嘉賓在典禮後從台後位置，搭乘電梯上新大樓參觀，一眾記者有擺設「咪兜」準備提問，但最終未有人前來。

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《香港01》早前揭發廣華醫院新大樓工程電線槽鍍層不達標，醫管局在16日公布化驗結果並證實事件，但是局方在10月底首次回覆記者時，卻稱兩項測試均合格，由總承建商中國建築及其委託的獨立專家測試，並由醫管局團隊監督及見證下進行。

記者查詢兩個測試結果截然不同的原因，並為何無採納首次回覆時的合格結果。醫管局稱可留意之前的新聞稿，無進一步補充。醫衞局則稱一直監督醫管局處理計劃事宜及今次事件，並就工程問題與相關政策局/部門保持聯繫，按現行公共工程程序跟進。

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