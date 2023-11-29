港珠澳橋總站火機燒城巴　認罪清潔工證有輕度智障　判監2年

去年7月一輛停泊在港珠澳大橋香港口岸的城巴突然起火，經調查後發現一名清潔工起火前曾登上巴士並坐在司機位，之後又在巴士附近徘徊。清潔工早前承認2項干預汽車及1項縱火罪，案件今（29日）在區域法院判刑。暫委法官王證瑜引述心理被告指，被告沒有精神疾病和縱火癖，但有輕度智力障礙，現感後悔，其重犯機會低，終判處被告監禁24個月。



被告鍾偉良（31歲，清潔工），承認兩項干預汽車和一項縱火罪。控罪指，被告於於2022年7月7日，在港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處的巴士總站，沒有合法權限或合理辯解而干預兩部公共巴士；並於同日同地，無合法辯解而用火損壞屬於城巴有限公司的財產，即登記號碼為WN2527的公共巴士，意圖損坡該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

2022年7月7日早上，一輛停在港珠澳大橋香港口岸巴士總站的城巴起火。(詳看下圖)

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溝通能力薄弱無縱火癖

法官判刑時引述心理醫生指，被告沒有精神疾病，但有輕度智力障礙，溝通能力薄弱，沒有縱火癖。法官最後考慮到相關案例及案情，基於被告認罪，判處被告監禁24個月。

被捕稱因貪玩上巴士後曾點火

案情指，一輛停泊在港珠澳大橋香港口岸的城巴突然起火。保安翻查閉路電視，發現被告於早上7時許曾登上該巴士，數分鐘後下車，並在四周徘徊，3分鐘後巴士起火。被告其後被捕，在警誡下稱：「我因為貪玩，所以上咗架城巴用火機燒軚盤右邊嚿膠。」

完成工作曾上多部巴士

被告在錄影會面下透露，他受聘為港珠澳大橋香港口岸清潔工。案發當日早上6時完成工作，更換衣服後到巴士總站抽煙。他因貪玩登上另一架巴士，並在司機位休息，又用手機聽音樂。另有閉路電視拍到，被告曾登上第三輛巴士，並坐在司機位置。

案件編號 : DCCC 1052/2022