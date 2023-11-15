醫院女助理在丈夫提出離婚後　向夫淋天拿水再點火　認罪囚 88月

女醫院助理懷疑丈夫有外遇，兩人經常為此口角。助理其後不堪丈夫提出離婚，凌晨時分向睡夢中的丈夫淋天拿水並點火。丈夫因此驚醒，並撲熄身上的火種，其後被送院救治，發現他約10%的皮膚被燒傷，曾接受清創和植皮手術。助理承認蓄意縱火危害他人罪，被判囚7年4個月。



被告廖雪霞，46歲，醫院助理，承認一項蓄意縱火危害他人罪。

楊否認有外遇但二人仍常為此口角

案情指，被告和楊姓丈夫（案發時46歲）、楊的母親（案發時72歲）居於荔景邨仰景樓某單位。被告常思疑楊有外遇，楊雖已否認，兩人仍常為此口角。2020年10月27日晚上，被告和楊在住所附近討論婚姻問題，期間楊堅持要離婚。

被告向楊淋液後點火

他之後返回單位，並入房睡覺。凌晨時份，他突然感到右臂被淋液體而驚醒，發現被告站在床邊，並用打火機點燃楊遮的被子。楊隨即起身和撲熄身上的火種，正入睡的楊母也因此醒來。

被告一度阻楊及其母離開

楊和楊母一度遭被告阻礙離開住所，最終成功離開。楊被院救治，當時他身體約10%的皮膚被燒傷，曾進行清創和植皮手術，至同年12月初出院。

事發後單位漆黑一片，大部份物品付之一炬。（資料圖片）

被告把7份保單受益人改為子女

被告離開住所後，於28日向親友傳送訊息，表示有意輕生。親友其後於被告工作的瑪嘉烈醫院，在其儲物櫃內發現逾52萬元的現金和49件珠寶首飾，另有7份保單文件。櫃中亦有一封被告手寫的信件，她在信中指其婚姻已無可挽救。她又指，已把保單的受益人改為與前夫所生的子女，並要求親友把珠寶首飾交多予他們。

她於同日早上9時許，返回住所聯絡警員。她被捕後承認用天拿水淋楊後點火，但無意殺害他人。她事後離開住所，打算找地方自殺，之後決定自首。

案件編號：HCCC186/2023