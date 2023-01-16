葵涌石排街綠化帶擬改劃建屋　團體批為開發郊野公園「試水溫」

政府計劃在葵涌⽯排街發展公營房屋，涉及將一幅「綠化地帶」改劃為住宅用途，惟相關地段靠近金山郊野公園，事件引起居民、環團、關注組反彈，憂會破壞自然生態、歷史文化保育及區內和諧。

有關注組織和環團批評，做法疑為開發郊野公園「試水溫」，同時亦會抿滅東北葵涌百年古村的休憩和歷史價值，呼籲市民在周一(18日)諮詢期大限前去信城規會，促請政府煞停改劃。



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關注組：「郊野公園邊陲」包裝成「綠化帶」

「石籬改建關注組」成員周藹銓表示，翻查報道後發現，早在2013年，民政處便主動向葵青區區議員林紹輝查詢，能否開發石華樓外綠化帶建屋，惟當時⽯排街位置被劃入「郊野公園邊陲」，地區人士沒有回應而未有下文。

不過，城規會在2014年把該地由列為「綠化帶」並打算未來改為住宅用途。長春社高級公共事務經理李少文形容，政府此舉如「借屍還魂」，「單單將「郊野公園邊陲」重新包裝成「綠化地帶」，然後用來發展土地用途，但是位置仍位於郊野公園邊陲。」又形容，政府做法是「換湯不換藥」。

關注組批政府「偷步」精簡規劃程序

「葵涌⽯排街⽤地公營房屋發展計劃」於去年9月，由規劃署向葵青區議會簡介，並於同年11月中旬，城規會正式修訂葵涌分區計劃大綱核准圖。

周藹銓表示，當局在事前並未諮詢葵涌逾10萬名居民及受影響的逾百名村民，即展開城規程序，「令人懷疑政府係意圖『快刀斬亂麻』，足見當局盲目改劃根本好盲目，毫無章法可言。」

「石籬改建關注組」成員葉雯則表示，於城規會修訂當日，地政署人員已嘗試進入村民家中進行凍結。

周藹銓又補充，認為政府對收地表現得非常急切，「睇得出佢哋已經急到一個位係，佢已經唔能夠按返佢應有嘅程序。」認為「精簡規劃程序」還未正式推行，但現時做法已是在「偷步」精簡，「佢（政府）好似發放緊訊息，我哋一定發展硬呢到咁。」

根據《石排街發展交通評估報告》顯示，現時選址附近多個路口接近或已經飽和，例如石排街/圍乪街路口、梨木道/和宜合道路口，部分路段繁忙時間車龍接近60米。（鄭子𡶶）

北葵涌交通承載力已飽和 增加人口只會雪上加霜

根據《石排街發展交通評估報告》顯示，現時選址附近多個路口接近或已經飽和，例如石排街/圍乪街路口、梨木道/和宜合道路口，部分路段繁忙時間車龍接近60米。葵青區區議員林紹輝憂慮：「選址附近的和宜合道、大隴街等主要道路礙於現時發展，先天條件下未能擴闊，即使增建迴旋處及公共交通工具班次，仍然無法疏導車流，將來發展計劃落成，只會令區內塞車情況加劇。」

周藹銓又補充，民間交通關注組亦有為區內交通流量作分析，「宜家其實已經好飽和，或已經飽和咗，就算你起多條路都係解決緊以前積落嘅問題，新人口再加入嚟問題只會更嚴重。」她強調，在區內興建公營房屋，再增加人口，無疑是把區內已飽和的承載力雪上加霜。

原先承諾的社區設施未兌現 新債未還舊債又添

根據2021年最新人口普查，現時石籬一二邨，安蔭邨，石蔭邨，石蔭東邨及寧峰苑合共70,041人，根據《香港規劃標準與準則》（HKPSG）「在市區，包括都會區和新市鎮，休憩用地的供應標準每人2平方米。」亦即是，這區本應有最少有14公頃休憩用地。若項目一旦通過，將為此區帶來高達2萬名新居民，接近10萬人口，當區應該要有20公頃的休憩用地。

周藹銓表示，該區由60年代北葵涌發展至今，連一個大型公園、體育館，標準的運動場也沒有。「宜家本身已經好缺乏社區設施，政府本身應承話要預留石歡樓位置（即葵涌9H用地）用地興建體育館，後來又話要用嚟起屋而放棄，最後結果都係要由居民同街坊去承受。」改劃不單未有兌現以前欠下居民的社區設施，現時再要加建公營房屋，只會分薄原先便不足夠的社區設施。

百年古村具重要休憩及歷史價值

石梨坑村早於20世紀末出現，自1940年代起有愈來愈多人遷入，依坑建村，是東北葵涌僅餘逾百年歷史的古村，現時同屬政府改劃用地選址範圍內。

葉雯表示，「該村的互助委員會及村民，多來年捐獻予仁濟醫院，對社區有莫大貢獻。」加上石籬區及安蔭區無大型公園等休憩設施，該處逐漸成為區內的自然休憩空間，其中石梨坑村二村居民更讓出土地，建立「金山田園」，讓附近居民可共同種植農作物。

她又指，數月來以口述歷史的方式，為石梨坑村村民紀錄多年來的歷史，強調現時改劃的綠化地帶，在當區具有重要的休憩及歷史價值。

綠化地帶與郊野公園最近相距不足百米

周藹銓指出，現時石排街公營房屋發展計劃，涉及擬建公屋範圍樹木繁茂，與一般郊野公園內的次生林無別。根據葵青區議會文件第13/D/2022號，房屋署提出的建議範圍鄰近金山郊野公園，最近只約100米。擬建5幢住宅，將會帶來不可逆轉的破壞，包括樹木損失，光污染，嘈音污染，水文影響及生態影響。

周藹銓續指，根據文都會規劃小組委員會第706次會議紀錄中提及，選址所處的綠化帶，有2,554棵樹，只有408 棵樹木會被保留，建議的樹木補償只種植大約1,600 棵新樹，質疑樹木在數量和質量上都未能夠補償綠化帶為當區民帶來的益處，及補償自然環境。

李少文亦擔憂，若郊野公園的缺口一旦被打開，將來會出現更多的「邊陲地帶」，郊野公園最終會被慢慢蠶食，擔心改劃一旦通過，將嚴重影響金山郊野公園的生態環境，促請當局暫停破壞環境的發展計劃。

李少文亦擔憂，若郊野公園的缺口一旦被打開，將來會出現更多的「邊陲地帶」，郊野公園最終會被慢慢蠶食，擔心改劃一旦通過，將嚴重影響金山郊野公園的生態環境，促請當局暫停破壞環境的發展計劃。（鄭子𡶶）

城規會早前刊憲計劃改劃葵涌⽯排街附近的一幅綠化帶，項目將會改劃S/KC/30的6公頃綠化地帶為住宅甲類用途，並將以6.5倍地積比進行公營房屋發展，預計興建5座大廈、提供5400個單位、供15000人居住，將會連同一座水務署泵房及一間24個課室的小學一同興建。