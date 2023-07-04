石籬綠化帶擬建公營房屋　收逾800份反對意見　規劃署仍支持建屋

政府近年建議先後收回多個寮屋村發展公營房屋，包括位於葵涌、鄰近金山郊野公園的石梨坑村綠化地帶，惹起村民反對。最新文件顯示，城規會接獲860份申述，99%均為反對意見，包括憂慮擬議改劃會削弱綠化地帶的緩衝作用、破壞石梨坑村近150年歷史等。

規劃署則表示，擬議發展土地有18項具保育價值品種，包括土沉香、獼猴、赤腹松鼠、夜鷺等，坦承發展無可避免令用地失去次林地和植林等，亦要砍伐2,140棵樹，只有不足兩成樹木可保留，而土沉香則會移植，但當局指該處鄰近多條公共屋鄒，認為其保育價值相對較低，符合綠化地帶檢討建屋的選址準則，亦可滿足社會對房屋的需求，故支持建屋的申請。城規會將於周五（7日）開會審議。



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政府擬將葵涌石排街一幅綠化地帶改劃住「住宅（甲類）」和「政府、機構或社區」地帶，以興建5幢公營房屋，預料可提供5,400個單位，以容納1.5萬人；而房委會轄下的「葵安工廠大廈」亦由「工業」地帶改劃為「住宅（甲類）」地帶，預料可提供600伙，以容納1,620人。

葵涌石排街擬議發展用地，現時是石梨坑村寮屋村，規劃署指，該處全屬政府土地，現有兩個主要寮屋群，即石梨坑村和石梨山村，以及一些臨時構築物夾雜於林地內，但卻無認可鄉村。當局又指，截至今年6月，約有30戶（60人）登記在清拆計劃中。

至於生態方面，文件顯示，該處有一條非間歇性河道和4條間歇性河道，根據生態評估影響，在該區生長或棲息的動植物是常見品種，生境則屬於典型類別，評估範圍內共有25項具保育價值品種，其中18項在項目範圍內發現，包括屬於國家二級保護植物的「土沉香」、獼猴、赤腹松鼠、夜鷺等。

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規劃署建議在擬議發展用地東面的多個地點締造林地、植林種植及河溪改善工程等，以補償受影響的生境和提高該區的生態價值。

文件提到，當局就擬議改劃接獲860份申述，當中857份反對改劃建屋方案，佔整體99.7%，包括「石籬改建關注組」、香港觀鳥會、長春社、環保觸覺、綠色和平等環保團體，主要意見包括憂慮擬議改劃會削弱綠化地帶的緩衝作用，憂慮會立下不良先例、建議政府優先發展棕地和閑置官地、破壞石梨坑村近150年歷史等。

規劃署回應指，擬議發展的石排街用地位處葵涌東北現有建設地區邊緣，與安蔭邨、石籬（二）邨等公屋發展群相當接近，其保育價值相對較低，與金山郊野公園相距約100米，認為符合綠化地帶檢討的選址準則，適合發展住宅，故改劃為住宅等地帶可滿足社會對房屋的殷切需求。當局又指，石梨坑村並非認可鄉村，選址內亦無私人地段，亦無已評級歷史建築，故無強烈理由將擬議發展範圍內的構築物保存。

規劃署承認，擬議無展無可避免令該用地永久失去一些次林地及植林而成的林地、果園／耕地等，惟當局已建議實施緩解策略和措施，預計發展項目不會對生態造成不可接受的剩餘影響。

當局又指，擬議工地範圍內發現的2,554棵樹中，有2,140棵屬常見品種，將會被砍伐，只會保留408棵（19%），另會移植5棵土沉香和1棵白桂木，當局亦會補償種植約1,620棵樹。

規劃署審視申述後，並不支持有關反對意見，認為不應順應有關申述而修訂分區計劃大綱圖。