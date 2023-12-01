廉政公署領袖發展課程結業　胡英明：國際廉政學院於明年首季成立

31名來自本港及海外執法機構的代表，今日（ 1日）完成三星期的廉政公署領袖發展課程。廉政專員胡英明在第40期廉署領袖發展課程結業禮上表示，香港國際廉政學院於明年首季成立，廉署領袖發展課程正是其中一個旗艦課程，並配合廉署近年積極與「一帶一路」國家合作，加強國際反貪培訓，以「共商」、「共建」及「共享」三大原則，共同建設廉潔絲綢之路。



廉署冀望課程學員將彼此反貪經驗帶回所屬機構，為強化協作建立良好根基，胡英明勉勵學員繼續為全球反腐作出貢獻。



肯亞Joyce.W.Munene, HSC(左四)、不丹Kelden Jamtsho(左三)及聯合國毒品和犯罪問題辦公室Irish Kirbee V. Tibayan(左二)，在廉署領袖發展課程結業禮分享感想與得着。（廉政公署提供圖片）

廉署領袖發展課程前身為廉署總調查主任指揮課程，署方重新整合課程以提升內容並進一步鞏固各地反貪及執法機關的夥伴合作關係。副廉政專員兼執行處首長丘樹春早前在開課儀式上表示，今年是《聯合國反腐敗公約》簽訂20周年，廉署獲中央人民政府委派，協助其他締約國提升打擊貪污的能力，加強與其他司法管轄區的反貪機構合作，為它們提供合適培訓課程，是廉署履行相關職責的重要一環。

東非「一帶一路」國家肯尼亞本年首次派員參與廉署領袖發展課程，出席課程的署理肯尼亞道德和反腐敗委員會助理總監Joyce.W.Munene表示，課程讓她親身了解廉署過去50年成功的反貪策略，是值得肯尼亞學習的模楷。「肯尼亞近年正著力推動廉潔、問責及良好管治，我們正計劃將自動化科技應用在調查工作。香港的反貪工作與時並進，善用科技提升調查效能，令我眼界大開。我會把課程中所學到的香港經驗，帶回肯尼亞與同袍們分享。」

廉政專員胡英明在第40期廉署領袖發展課程結業禮上表示，香港國際廉政學院於明年首季成立。（廉政公署提供圖片）

另一個「一帶一路」國家不丹近年是本課程的常客，本期學員Kelden Jamtsho為不丹反貪公署副總法律主任，他讚賞課程讓各地反貪人員傳承知識及分享經驗，同袍們每次來港參加反貪培訓都有新的得著。「反貪工作十分艱鉅，打擊貪污有賴優秀的反貪團隊。本課程讓學員進一步了解領袖才能如何協助解決及應對不同機構所面對的困難及議題，從而提升反貪工作成效。」

聯合國毒品和犯罪問題辦公室今年亦首次派員參與本課程，其國家反腐敗計劃主任Irish Kirbee V. Tibayan表示，經歷過去三年疫情，課程讓她與來自世界各地的學員可面對面互相交流，她十分珍惜這個機會。「學員經過三星期相處，建立起實實在在的互信及夥伴關係，相信有助將來推動打擊跨境貪污罪行及其他反貪合作計劃。」

廉署今年亦首次邀請特區政府的司局長與學員分享，包括律政司副司長張國鈞及保安局局長鄧炳強；廉署代表亦透過個案分析，與學員分享廉署結合執法、預防及教育的反貪策略；課程亦安排學員到廣西壯族自治區考察六天，訪問廣西壯族自治區紀委監委等多個機關。

廉署今年亦首次邀請特區政府的司局長與學員分享，包括保安局局長鄧炳強（左一)。（廉政公署提供圖片）

參與本期課程的海外學員來自13個海外機構，其中聯合國毒品和犯罪問題辦公室、肯尼亞道德和反腐敗委員會、巴基斯坦國家問責局、沙特阿拉伯監督和反腐敗管理局，以及泰國公共部門反貪委員會均是首次派員參加。內地中央紀委國家監委及澳門廉政公署也有三名人員參與課程，另有15位本地學員，當中有來自證券及期貨事務監察委員會，以及首次派員參加的會計及財務匯報局。