近七成輕生學生無精神健康紀錄　學者倡社會復和關愛　聽青年聲音

近月再有多宗學生自殺，今年累計已有約40宗，再次敲響警號，醫衞局早前提出研究設立以學校為本的三層應急機制，以識別較高自殺風險的學生。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，三層應急機制有需要，但質疑現有服務人手不足，如何能夠精準落實。他指政府著重識別精神健康問題學生，作出專業介入，卻忽視近七成自殺個案均無醫療紀錄、非一定有精神病，不是單靠篩查問卷便能夠找出。



葉兆輝認為，更重要是做好全港學生普及性預防策略，例如疫後復常，學校可減少考試，讓學生放鬆身心；社會亦要釋放復和、關愛、彼此支持的訊息，聆聽年輕人的聲音，「你話嚟幫『我』，你幾時嚟問過『我』想要咩？你知唔知『我』諗緊咩?」



今年累計有約40宗學生自殺個案，再次敲響警號。（資料圖片）

質疑三層應急能否精準落實 識別精神問題學生與預防自殺非對等

醫務及衞生局與教育局和社署正研究，設立以學校為本的三層應急機制，分別是由老師和社工協助識別較高自殺風險的學生；政府配對適當社會服務；醫管局優先處理經學校轉介的嚴重精神健康需要個案。

葉兆輝表示，設立三層應急有需要，機制「放諸四海皆準」，但是未有足夠服務及人手配合，卻製造更多需求，質疑能否精準執行，「你篩查咗出嚟，（精神科服務）仲要等6至8個星期。」他強調加強識別精神健康問題學生，及早專業介入，並非不重要，但對預防學生自殺問題並非對等，有案例是學生早上面見心理醫生後，下午仍選擇輕生，「你check（檢查）個學生好唔好，唔係日日秤佢。即係你養隻豬，唔係日日秤，佢就一定會肥，你要去feed（餵）佢，要畀嘢佢食，你秤唔秤呢佢都會肥嘅。」

部份人氣憤之下衝動自殺 靠「填問卷」難以篩查

根據警方最新數據，截至11月8日，有37宗學生自殺及死亡個案（至昨已至少增至39宗），無任何醫療記錄的佔67%。葉兆輝指，這近七成學生並非一定有精神健康問題，部份人抗逆力低，因情緒一時浮躁、氣憤之下衝動自殺，單靠「填問卷」難以篩查找出，形容「is not known to the system（體制未能識別）」，所以更要做好較高風險學生、甚至全港學生普及性的預防策略，如在校園建立關懷文化，「有唔開心可以傾下計」。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，機制執行上一直集中處理有自殺風險的學生，忽略了一般及有較高風險學生的問題。（盧翊銘攝）

社會運動後關係未復和 疫情礙師生、朋輩關係建立

2015/16學年曾出現學生自殺潮，政府成立「防止學生自殺委員會」檢討及提出建議。葉兆輝是當年委員會主席，他指與2016年的情況相比，今年的學生自殺個案成因基本相同且複雜，涉及學業、家庭和朋輩等問題，但受到三年疫情影響，自殺問題「在深度、廣度上」則較當年嚴重。

葉兆輝透露，有自殺學生的遺書提及對生活不愉快、有壓力及「對明天沒有希望」等，亦指現時學生自殺與絕望、無助感有關。

他分析三年疫情令師生、朋輩相處時間減少，影響彼此建立關係，加上2019年反修例事件令一些子女與家長出現分歧，關係撕裂至今未能復和，移民潮下教師和好友離開等，也導致學生能夠傾訴的對象少之又少。另外，該37宗自殺身亡個案中，有社工跟進的個案僅佔一成，反映疫情令學生無法與社工會面有關。

憂TSA成績跌催谷學生 建議學校減少考試

教育局昨日公布，疫後復辦的全港性系統評估（TSA）結果，各科成績達標率均下跌，他擔憂學校開始催谷學生，增加學生壓力，建議學校應減少考試，讓學生得以放鬆身心，給予師生時間重建關係；同時釋放教師更多空間，不必作過多的課程改革等。

至於社會層面方面，他認為要釋放復和、關愛、彼此支持的訊息，協助學生尋求幫助的同時，更要聆聽年輕人的聲音，了解他們真正的需要。

你話嚟幫『我』，你幾時嚟問過『我』想要咩？你知唔知『我』諗緊咩? Let the voice to be heard （讓他們嘅聲音被聆聽）。 葉兆輝