調查揭每4名受訪兒童及青少年有1人受精神疾病困擾　7%有輕生想法

開學後接連傳出學童輕生新聞，學童情緒問題惹關注。中文大學醫學院調查顯示，受訪6至17歲在學兒童及青少年中，有24.4%人在過去一年，受到至少一種精神疾病困擾，但近半數照顧者不願意尋求專業協助。整體調查對象中，過去一年曾有自殺想法、計劃和行動比率分別為3.9%、1.9%和1.1%，中學生情況更嚴重，比率分別為8.4%、3.8%和2.3%。



政府精神健康諮詢委員會主席黃仁龍認為，學童要應付疫後復課帶來的龐大挑戰，學界應將學童精神健康放首位，並放輕學習進度。精神健康諮詢委員會委員、中大醫學院精神科學系名譽臨床教授熊思方表示，在制定兒童及青少年精神健康政策時，需要家庭和學校的參與，亦要多加留意父母精神健康情況對兒童及青少年的影響，以及學童有否出現睡眠失調和成績倒退或經常缺課等學業問題，這都是精神健康受困的早期警號，宜及早介入。



政府精神健康諮詢委員會主席黃仁龍（左）認為，學童要應付疫後復課帶來的龐大挑戰，學界應將學童精神健康放首位，並放輕學習進度。（中大醫學院圖片）

中大醫學院受時任食衛局委託，於2019年1月至今年6月底，招募126間不同地區及辦學模式學校逾6,000名6至17歲學童及其家長，以單對單面談及問卷調查等作調查，內容涵蓋全部逾31種精神疾病。

半數照顧者不願意尋求專業協助

調查結果顯示，24.4%的兒童及青少年在接受訪問時的過去一年，受到至少一種精神疾病困擾，當中約半數同時有兩種或以上的精神疾病，但近半數照顧者不願意尋求專業協助。

約1成受訪兒童及青少年有睡眠失調問題

受訪對象最常見的精神疾病困擾依次為「專注力不足或過度活躍症」（10.2%）、「對立性反抗症和品行障礙」（8.8%）、「焦慮症」（6.1%），以及「抑鬱症」（5.4%），而十分之一受訪兒童及青少年有睡眠失調問題。

曾有自殺想法、計劃和行動比率分別為3.9%、1.9%和1.1% 中學生比率更高

整體調查對象中，過去一年曾有自殺想法、計劃和行動的比率分別為3.9%、1.9%和1.1%。中學生情況更響起警號，比率分別為8.4%、3.8%和2.3%。常見風險因素可分為三大類，分別是父母有明顯臨床情緒困擾、兒童及青少年自身有睡眠失調，以及學業困難（如重讀、停學或缺課）。

黃仁龍指學界應將學童精神健康放首位 放輕學習進度

政府精神健康諮詢委員會主席黃仁龍指，今次調查未包括本學年開學後情況，而他近日曾與不同校長溝通，發現學校追趕復常步伐和進度，學生卻不能適應，而可能學生本已有好多問題，加上疫情將問題積壓，現在復課時有挑戰、有適應期，適應不到的時候，加上家庭、經濟各方面問題，而有輕生念頭。黃指，學界應將學童精神健康放首位，並放輕學習進度。

中大熊思方稱社會不應只聚焦學童自殺 政府須在底層多做工夫

中大醫學院精神科學系名譽臨牀教授熊思方認為，社會不應只聚焦學童自殺，政府須在底層多做工夫，包括教育、家庭支援及青少年服務等，並要克服學童求助障礙。在制定兒童及青少年精神健康政策時，需要家庭和學校的參與，亦要多加留意父母精神健康情況對兒童及青少年的影響，以及學童有否出現睡眠失調和成績倒退或經常缺課等學業問題，這都是精神健康受困的早期警號，宜及早介入。