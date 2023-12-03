加價潮｜九龍11條綠色小巴線即日加價　加幅8.05%至20%不等

近年多項公共交通工具加價，臨近年尾再有加風。運輸署通告顯示，今日（3日）有11條綠色小巴線加價，全屬九龍區，加幅最高的為來往白田上邨至石硤尾站的循環線9M，由3.5元加至4.2元，加幅達兩成。



白田至石硤尾9M線 加價兩成

疫情過去後，今年多項公共交通工具加價，港鐵年中加價2.3%；五間專營巴士公司獲批加3.9%至7%；之後再有多條渡輪線加價，包括六條離島渡輪線加價2.6%至19.3%。

翻查運輸署通告，今日有11條九龍區的九龍綠色專線小巴線正式加價，加幅介乎8.05%至20%，當中加幅最大的是來往白田上邨至石硤尾站的循環線9M，由3.5元加至4.2元，加幅兩成。另外，彩興苑至啟德的82號線，亦由3.9元加至4.5元，加幅達15.4%。

加價後最貴路線54號加7毫 增至9.4元

至於加價後最昂貴的為來往順天及樂富的54號線，由8.7元加至9.4元，加幅約8.1%。

翻查資料，運輸署於2022年接獲156條綠色小巴線的加價申請，當時部份路線申請加幅近六成，例如往返葵涌石頭街及荃灣（河背街）的89號線，申請加幅達59.6%。