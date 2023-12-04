今日必看8分鐘｜周庭棄保不回港報到｜時代廣場保安猛推兩男女

銅鑼灣時代廣場保安猛推兩男女 商場致歉：保安遭即時解僱

銅鑼灣時代廣場昨日（3日）懷疑發生保安動粗事件，網上瘋傳一後車cam片段，可見一輛Tesla駛至停車場閘機前，身穿熱褲的女乘客下車疑要求保安開閘杆，保安突發難出手猛推，熱褲女登時褪開兩步險失平衡跌倒；男司機落車上前阻止時，保安更怒極掟帽並拉開上衣拉鏈，再推開男司機，其後有職員聞聲到場，保安便拂袖而去，職員其後開啟閘杆，被推兩男女登車離去。片段未有前因，但引起網民熱議，不少人直斥：「可以報警拉佢（保安）！」

九龍城泰菜食肆疑遭勒索過百萬元不果 一日內先後遭淋油兩次

凌晨2時半左右，警方接報指，九龍城衙前圍道62號地下一間泰菜食肆遭人淋油。警方到場調查，發現店舖的招牌被人淋黑油，暫未有人被捕，案件列作刑事毀壞跟進。據悉，該店已開業9年，惟至近日才被人勒索金錢，有指索價百萬元。店東沒有理會，直至昨日（3日）中午時分，營業期間店舖突然遭人淋油，油漆被潑進入店面內，濺中部份食客，幸無人受傷；及至今日凌晨時分，店舖打烊後再被淋黑油。店東蘇先生稱，自己並無欠債。據了解，涉事餐廳由兄弟打理，負責報警的店東否認自己欠債或與他人有恩怨，但報稱其兄長與他人有金錢糾紛，惟不清楚詳情。記者中午再到涉事餐廳查看，未見開門營業，黑色油漆亦未清理。

2800萬iPhone劫案｜兩物流職員疑訛稱遇劫 與僱主涉串謀盜竊被捕

葵涌上周五（1日）深夜時份，兩名受僱於物流公司的巴基斯坦籍男子駕駛客貨車，替一間電子設備公司運送一批總值2,800萬元iPhone。他們於機場提貨送往觀塘，但在葵涌打磚坪街停車買食物，其間疑遭兩名刀手脅持，並強迫開車至不明地點後遭搶貨物及毆打，最後客貨車被焚燒圖毀屍滅迹。經新界南總區販運人口調查隊的進一步調查後認為事有蹊蹺，兩名巴基斯坦籍男子懷疑訛稱自己遇劫，警方於上周六（2日）在荃灣區以涉嫌「串謀盜竊」拘捕他們及其34歲巴基斯坦籍男僱主，疑犯現正被扣留調查。警方仍在調查案件，不排除有更多人被捕。

警聯控煙辦佐敦「放蛇」拘3男 私家車內檢數箱懷疑電子煙

今日（4日）下午4時許，警方聯同控煙辦採取「放蛇」行動打撃電子煙。據了解，警方派出喬裝人員在白加士街65號與3名男子交易約5,000元貨物；人員在交易期間，於一輛私家車內發現數箱懷疑電子煙的貨物，隨即表明身份，拘捕涉案3名男子。

警北區反黑拘130人 包括黑錢集團勝和紅棍主腦 檢$147萬保時捷

鑑於近月北區多宗傷人案，新界北反黑組聯同有組織罪案及三合會調查科（O記）等，過去一個月展開代號「冷雨」（CHILLRAIN）行動，連搗5個非法賭檔及1個非法油站，共拘130人，當中8男女涉以13個戶口洗1,500萬元黑錢，其中21人已被起訴。消息稱，被捕人士中，21人有黑幫和勝和背景 ，4人為骨幹成員，其中黑錢集團男主腦為報稱任職「美容經理」、綽號「大鼻」的勝和「426」紅棍，跟隨上水勝和「肥科」，是「白頭福」門生。他涉開設4間空殼公司洗黑錢，他更剛以公司名義購買值147萬元保時捷跑車，但取車前一日即被捕，警方直接於車廠將「波子」拖走。

周庭棄保不回港就國安案報到 警籲懸崖勒馬﹕不要選擇走不歸路

前香港眾志副秘書長周庭昨晚（3日）在其Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮，考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。警方回覆事件指出，對於最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為，同時呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

單車女怒爆港鐵清潔工影片瘋傳！去廁所被開門狂爆粗 結局超展開

使用公共設施最重要互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫鑽石山站女廁門外1名穿上單車裝束港女，因不滿上廁所時被清潔工打開門，不斷爆粗指摘涉事清潔工，「妳開門做乜X嘢？」、「妳收XX啦！X妳老X！」，驚動多名港鐵職員到場處理。港鐵回覆香港01表示，昨晚（12月3日）近9時，鑽石山站職員收到通知，有1名乘客與承辦商清潔人員爭執，職員到現場處理，並嘗試勸止相關行為，初步相信爭執由使用洗手間事宜引起；職員其後應乘客要求報警。

遊港失望！內地女力數3大問題：不會再來 惹網民共鳴斥不如深圳

【香港旅遊】內地客遊港，各有各體會。有內地女生就於小紅書發文分享來港旅遊後失望心情，力數3大問題直指「香港下次不會再去了」。帖文引來內地網民共鳴，「香港，美食荒漠……消費超級貴……可以理解為什麼香港人來深圳購物了」、「感覺真不如深圳」；也有網民建議樓主，下次可到赤柱、西貢、長洲及大嶼山等特色地方旅遊，相信會有好體會。