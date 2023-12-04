肺炎支原體｜近3個月兒童感染後入院110至170宗　比8月最多高兩倍

內地爆引肺炎支原體等引發呼吸道疾病，本港醫院管理局數字顯示，過去3個月兒童涉及肺炎支原體感染而入住公立醫院的數字，徘徊於每月110至170宗，較今年8月的50多宗高出一至兩倍。另一方面，本地流感及新冠的整體活躍程度持續維持低水平，但副流感病毒和腺病毒比率有所上升。



今年肺炎支原體感染發生期提前，並出現了低齡化的特點，引起輿論關注。（央視截圖）

副流感病毒和腺病毒個案有所上升

本港踏入冬季，衞生署預期包括季節性流感在內的冬季呼吸道感染疾病數字，將隨天氣轉涼而上升。衞生防護中心一直透過監測實驗室化驗樣本、公立醫院入院情況及疾病爆發報告等方式，截至11月25日的過去四星期監測數據顯示，本港的呼吸道病原體以鼻病毒／腸病毒最為活躍，佔收集的呼吸道樣本約一成，但水平持續平穏；其次活躍的為副流感病毒和腺病毒，最新陽性檢測比率分別為5.2%及4.4%，數字有所上升，符合新冠疫情前的季節性趨勢。

根據醫管局的數字，過去3個月兒童涉及肺炎支原體感染而入住公立醫院的數字徘徊於每月110至170宗，較今年8月的50多宗為高。另一方面，本地流感及新冠的整體活躍程度持續維持低水平，近期亦未發現涉及呼吸道感染的爆發呈報數字有所上升。

衞生署重申，由於包括流感病毒在內的多種呼吸道病原體，可能在冬季轉趨活躍並同時傳播，疫苗能安全和有效地預防季節性流感和2019冠狀病毒病，強烈呼籲市民盡快接種流感疫苗，特別是高風險群組，他們也應於接種上一劑新冠疫苗或感染2019冠狀病毒病超過六個月後接種額外的加強劑。

衞生署幾類人士要睇口罩 體弱及年老人士戴口罩

署方又指，佩戴口罩能有效減低感染和傳播病毒的風險，衞生防護中心一直建議任何有發燒或呼吸道感染症狀的人士，到訪或工作於高風險場所如安老院舍／殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域的人士，及有健康問題或免疫力低的人士等高危人士，或前往人多場所，如乘搭公共交通等人士應佩戴口罩。

此外，由於流感和2019冠狀病毒病對體弱者或老年人士均有機會引致較嚴重併發症，中心已於11月27日更新針對安老／殘疾人士院舍的指引，再次提醒他們應時刻保持良好個人及環境衞生，院舍員工及訪客應繼續戴上緊貼面部的外科口罩。中心亦連同社會福利署為院舍員工舉辦簡報會，強調接種疫苗和佩戴口罩的重要性，以加強院舍內的感染控制和減低傳播流感及2019冠狀病毒病的風險。

衛生署強調，預防呼吸道傳染病，市民應時刻保持個人、手部和環境衞生。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微，應佩戴外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，並應盡早向醫生求診。佩戴口罩前及脫下口罩後要保持手部衞生。