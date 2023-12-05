聯合醫院冧手術燈｜醫管局追究承辦商要求道歉　禁相關投標一年

醫管局今日（5日）公布，已採取行動處分涉及基督教聯合醫院手術燈掉落事故的保養維修承辦商，有關承辦商提供的服務不符合合約要求，會繼續不接受有關承辦商投標公立醫院所有天花懸吊醫療儀器的採購項目。



醫管局今日（5日）公布，已採取行動處分涉及基督教聯合醫院手術燈掉落事故的保養維修承辦商。（資料圖片/梁鵬威攝）

醫管局今日公布，已採取行動處分涉及基督教聯合醫院手術燈掉落事故的保養維修承辦商，並嚴肅追究責任。醫管局認為，有關承辦商提供的服務不符合合約要求，導致事故發生，亦對醫院服務的安全性構成重大影響。醫管局會繼續不接受有關承辦商投標公立醫院所有天花懸吊醫療儀器的採購項目，直至醫管局認為該承辦商的服務質素達致要求為止。

醫管局指，有關措施已獲醫管局大會通過，並會即時執行，包括承辦商須向醫管局公開道歉、須賠償醫管局因事故導致的損失及其他相關開支。醫管局由本年九月起不接受有關承辦商參與所有天花懸吊醫療儀器的投標，本局會繼續執行安排，為期一年，直至二○二四年九月審視及確信承辦商的服務質素達致要求後，才會考慮恢復其投標資格。

醫管局表示，非常重視事件，考慮到手術燈事故的嚴重性和涉事承辦商的服務表現，決定採取一系列措施處分涉事的承辦商，嚴肅追究責任。醫管局是次對承辨商作出處分是基於合理、嚴謹和審慎的考慮，同時亦是向所有承辦商發出明確信息，醫管局不會容忍不合格的服務質素，有關暫停投標資格的規管行動亦適用於未來的招標項目。