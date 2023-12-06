聯合醫院冧手術燈｜承辦商刊登道歉聲明　希望不會再發生同類事故

聯合醫院今年2月發生手術燈掉落事故，醫管局周二（5日）表示，已採取行動處分涉事的保養維修承辦商，包括承辦商須向醫管局公開道歉。至今日（6日），漢合諾（香港）有限公司在多份報章刊登聲明，就事故引起一切不便向醫管局致歉，並指希望不會再次發生同類事件，未來將積極加強與醫管局合作，提升安全及服務質素。



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓



醫管局周二公布決定處分涉及聯合醫院手術燈掉落事故的承辦商，承辦商須向醫管局公開道歉，並賠償損失及其他相關開支等。

漢合諾（香港）有限公司：鄭重及誠懇地向醫管局由衷致歉

涉事承辦商漢合諾（香港）有限公司今日在多份報章刊登道歉聲明，就去年2月18日發生的事故引起的一切不便，鄭重及誠懇地向醫管局作出由衷致歉。聲明指出，公司對事故極為關注，並希望同類事故不再發生，未來會積極加強與醫管局合作，提升安全及服務質素。

▼6月7日 公立醫院物品墮下事故報告公布▼



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醫管局周二公布，已採取行動處分涉及基督教聯合醫院手術燈掉落事故的保養維修承辦商，並嚴肅追究責任。醫管局認為，有關承辦商提供的服務不符合合約要求，導致事故發生，亦對醫院服務的安全性構成重大影響。醫管局會繼續不接受有關承辦商投標公立醫院所有天花懸吊醫療儀器的採購項目，直至醫管局認為該承辦商的服務質素達致要求為止。

醫管局指，有關措施已獲醫管局大會通過，並會即時執行，包括承辦商須向醫管局公開道歉、須賠償醫管局因事故導致的損失及其他相關開支。醫管局由本年九月起不接受有關承辦商參與所有天花懸吊醫療儀器的投標，本局會繼續執行安排，為期一年，直至二○二四年九月審視及確信承辦商的服務質素達致要求後，才會考慮恢復其投標資格。

醫管局表示，非常重視事件，考慮到手術燈事故的嚴重性和涉事承辦商的服務表現，決定採取一系列措施處分涉事的承辦商，嚴肅追究責任。醫管局是次對承辨商作出處分是基於合理、嚴謹和審慎的考慮，同時亦是向所有承辦商發出明確信息，醫管局不會容忍不合格的服務質素，有關暫停投標資格的規管行動亦適用於未來的招標項目。