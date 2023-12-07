政府跨部門振興消費　聖誕節至農曆新年推餐飲、交通優惠

聖誕節將至，政府統籌各界別鼓勵本地消費。文化體育及旅遊局局長楊潤雄及多個政策局和商界舉行跨部門會議，將會在聖誕節至農曆新年期間，舉辧更多大型活動，吸引市民及旅客消費，餐飲業、運輸業亦會推出優惠，將適時公布。



今年利東街以「The Wishing Stars」為主題，設計出一系列聖誕藝術裝置。(夏家朗攝)

文體旅局局長楊潤雄表示，自從政府辦舉夜繽紛後，市面氣氛活躍了；各民政專員將來會舉辦更多地區活動鼓勵出街消費，文體旅局會辦更多大型文化盛事。

他表示，今日舉行跨部門會議，會議上有共識，政府牽頭搭台製造環境，各界別各自推動創新多元活動和優惠，吸引本地市民和旅客；政府部門各自與業界合作，各自範疇內推動可行方案，如商場、交通優惠等。

由即日會延至農曆新年，政府會與旅發局會舉辦煙花、倒數、及花車巡遊等，提升市民意欲。他又指，今年11月訪港旅客超過3000萬人次，業界代表會繼續推出合適優惠，有新活動會適時公布。

正舉行全球巡唱的美國樂壇天后Taylor Swift膺《時代》風雲人物，但不會來港表演。楊潤雄指，個別歌星會其考慮，但本港有不少表演場地都爆滿，過去亦曾舉辦不同盛事，例如最近尖沙咀海傍有時裝表演，吸引不少外國明星，或本地知名人士參與，有相關影片瀏覽人數超過一億人次，證明香港有能力舉辦大型活動。

政府建議重建科學館成為國家發展館，科學館遷至沙田文化博物館，外界質疑等同將文化館「殺館」。楊潤雄指，上一份《施政報告》提出十年文化建設藍圖，興建新館，計劃中希望見到流行文化館，非遺體驗館，南區建香港藝術館第二館，研究發現文化博物館內容適合歸到各館。

科學館方面，展覽要提升，需要更多地方，可以擴建工程，但位置不足，有打算搬遷，當文化館騰出空間後可以搬入，或重建更大的科學館。

至於科學館原址，認為在市區建國家發展館比較適合，未來博物館增至20個以上，有需要時可以再研究是否建新館文化館，強調今次呈交文件，是聆聽意見，「唔好將幾件事混為一談」，政府年中整體規劃文化交立法會諮詢，今次文件非要求大家批准，而是聽意見。