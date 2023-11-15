夜繽紛｜臨開檔收通知遭DQ　西環檔主已斥$2000備貨　批大失預算

政府大力推行夜繽紛活動，其中發展局有份聯辦「堅農夜市 • 玩意玩樂」將於後日（17日）起在堅尼地城卑路乍灣海濱舉辦。不過，有檔主向《香港01》反映，今日（15日）突然接獲主辦單位通知，稱政府要求參加兩次以上檔主不能再參加，但有關規定從來未有提及，又說收到投訴稱檔主種類太單一懷疑有利益關係，故臨時通知檔主取消其擺檔資格，已繳納的1,200元按金會在結束後退還。



檔主稱已提早備好約1,000至2,000元貨品，事件令他大失預算，又預料有一半檔主也因此未能擺檔，批評當局「無理由話Cut就Cut，起碼要有合理通知時間。」《香港01》正就事件向主辦方及發展局查詢。



▼「香港夜繽紛」活動▼



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主要售賣小朋友充氣棒及潮流小飾物的檔主麥先生，今日向《香港01》反映，稱夜市將於兩日後舉辦，但在麥先生已備好貨之際，他突然接獲主辦方通知，稱政府突禁止要求參加兩次以上檔主不能再參加。

麥先生表示，主辦方指是「剛剛昨天（14日）收到發展局通知」，又稱因收到投訴，指檔主種類太單一，遭懷疑有利益關係，因此才通知檔主今次決定。

「堅農夜市 • 玩意玩樂」將於後日（17日）起在堅尼地城卑路乍灣海濱舉辦。

麥先生早前曾參加10月舉辦的「堅農• 萬聖節夜市」及「堅農• 青年文創市集」，獲主辦方主動邀請其參加兩日後舉辦的夜市，卻遭突然取消資格。

他稱，因大部份檔主「熟口熟面」，料有一半以上檔主或受今次突然的規矩影響，所有檔主也已繳付了1,200元按金，主辦方稱會在完成今次夜市後退還。

▼10月2日 西環海濱夜市最後一夜▼



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麥先生表示，備貨至少要提早三天，故他早在獲通知被「DQ」前已備好貨品，料損失1,000至2,000元。他稱明白當局希望保持新鮮感，希望有更多新檔參加而訂下規定，但認為通知時間太短，未顧及檔主貨物安排，「無理由話Cut就Cut，起碼要有合理通知時間。」

麥先生稱，現時正與主辦方商討解決方法，也不知主辦方如何臨時填補被「DQ」檔主的空位。