旅發局研派$100晚市餐飲券　黃傑龍形容如打麻雀甩牌：唔會即變靚

聖誕及新年將至，港府多個政策局代表周四（7日）與餐飲、零售等不同業界代表舉行跨部門跨界別會議，商討統籌鼓勵本地消費。有份與會的優質旅遊服務協會主席黃傑龍今日（8日）透露，旅發局擬將100元向旅客提供的餐飲消費券擴展至香港市民，供晚上6時後在「優質旅遊服務」計劃下餐廳使用，但餐飲券數量有限，他相信市民須先在旅發局網頁登記及選擇心儀餐廳，「撳到先可以用」。



被問到餐飲券對業界生意幫助，黃傑龍形容是「協助下啫」，須待香港整體經濟好轉才會改善：「（派餐飲券）好似打麻雀咁每隻甩下佢，甩下佢唔會即刻變靚，但慢慢等，運氣好返就會靚。」



今年利東街以「The Wishing Stars」為主題，設計出一系列聖誕藝術裝置。(夏家朗攝)

文體旅局局長楊潤雄周四舉行跨部門會議後稱，會議上有共識，政府牽頭搭台製造環境，各界別各自推動創新多元活動和優惠，吸引本地市民和旅客；政府部門各自與業界合作，各自範疇內推動可行方案，如商場、交通優惠等。由即日會延至農曆新年，政府會與旅發局會舉辦煙花、倒數、及花車巡遊等，提升市民意欲。

有份與會的優質旅遊服務協會主席黃傑龍今日在商台節目稱，聖誕是餐飲業重要檔期，昨日的會議見到政府對餐飲、零售、旅遊相關行業困境表現關心，會支援業界。他透露，旅發局擬將100元向旅客提供的餐飲消費券擴展至香港市民，晚上6時後在「優質旅遊服務」計劃下的餐廳直接使用，當中沒有「最低消費」限制，但餐飲券數量有限，相信市民須先在旅發局網頁登記及選擇心儀餐廳後「撳到先可以用」。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍稱宏觀經濟問題不應用微觀方法解決

黃傑龍預料餐飲券可以「協助下」，但須待香港整體經濟好轉，生意才會改善：「（派餐飲券）好似打麻雀咁每隻甩下佢，甩下佢唔會即刻變靚，但慢慢等，運氣好返就會靚。」黃傑龍指，經濟不好、本地消費力疲弱是最主要問題，強調宏觀經濟問題不應用微觀方法解決。

黃傑龍稱不應有「深圳好過香港結論」

黃傑龍指，目前前往深圳港人人次其實不及2018年時多，出現很多人往深圳、香港「無晒人」感覺正因為本地消費太弱，他指不應有「（服務質素）深圳好過香港結論」：「深圳有好人、有壞人，香港都有好人、有壞人，（香港）如有做得唔好要改善，最重要係搞好經濟。」

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