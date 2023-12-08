運輸工向12歲女童索裸照　指對方出於愛慕供相　官斥荼毒心靈判囚

運輸工透過Facebook認識一名12歲女童後，私訊時多番要求女童傳上乳房及私處照片，包括要求女童穿長襪露下體照，又稱想女童穿成這樣與他性交，並叫女童介紹乳房發育成熟的朋友。運輸工早前承認促使他人作兒童色情物品罪，案件今（8日）在區域法院判刑。暫委法官黃雅茵斥被告荼毒年僅10歲事主的心靈；又指他將事主視為容易支配的性對象，意圖可輕易得不需要負責任的性愛，行為與性狩獵無異，終判囚18個月。



處身虛擬世界忘記現實道德的枷鎖

被告張凱傑，29歲，承認3項促使16歲以下另一人士製作色情物品，指他在2022年7月促使12歲女童X製作兒童色情物品，包括向X索取乳房照最少6次，及要求私處照19次，及4次要求看X自慰。辯方求情指，被告身處虛擬世界與X相處，使其忘記現實道德枷鎖。

被告張凱傑在區域法院認促使兒童製作色情物品罪，判囚18個月。

報告指被告對性有強烈慾望

法官引述被告精神和心理報告指，被告為人自我中心、自我放縱和不成熟，感孤獨和渴望親密關係，對性有強烈慾望。他自2017起開始尋找性對象，透露性工作者和手淫滿足需要。他在12歲以上女性身上感到性的吸引，對穿校服女生有極大興趣。

認為X願意傳送裸照代表著愛慕

他案發時利用X極為輕的年紀，認為對方容易上釣，視之為性對象。他又認為X願意傳送裸照給他，代表著愛慕。報告另指，被告低估犯案嚴重性，將責任推至他人身上，遇問題時會逃避。他欠缺悔意，和對受害人的同理心，沒有足夠的反省。

官斥被告意圖取不需負責任的性愛

法官判刑指，被告明知他與X年紀相差甚大，仍表示想看X裸照及自慰，在交談更經常提及性話題，言辭極為露骨。法官另斥被告通過要求傳送裸照，及要求X介紹朋友舉行性愛派對，荼毒年僅10歲受害人的心靈。雖然他在案中沒有威脅行為，但他曾對裸照的清晰度表示不滿，更對拍攝角道提出特定要求，行為屬教導X如何拍攝裸照。

法官最後指，被告將X視為容易支配的性對象，罔顧X的意願，意圖可輕易得到不需要負責任的性愛，行為與性狩獵無異，終判其囚18個月。

案件編號：DCCC 114/2023